ÚLTIMA HORA: Tigres confirma salida de estrella extranjera en pleno Apertura 2026

Este viernes 24 de julio del 2026, el conjunto de Tigres confirmó en sus redes sociales la salida de una estrella extranjero en pleno Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

Ángel Correa deja a Tigres

Tras varias semanas de rumores, Tigres confirmó en sus redes sociales la salida de Ángel Correa del equipo. El club publicó una imagen en la que le agradeció al jugador por todo lo que hizo en el club.

"Gracias, Ángel Correa, éxito en tus futuros proyectos".

Gracias, Ángel Correa, éxito en tus futuros proyectos. pic.twitter.com/23xNtnvUAv — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 25, 2026

River Plate confirmó en sus redes sociales la llegada de Correa al club. El equipo informó que Ángel firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2029. Se espera que con su talento, le aporte la calidad que necesita el equipo para poder ganar los encuentros destacados.

"Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate".

Junto al Presidente @stefanocdicarlo, Ángel Correa firmó su contrato hasta el 31 de diciembre de 2029 y se convirtió en nuevo jugador de River Plate. pic.twitter.com/cAr5ciwDZO — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Los números de Ángel Correa con Tigres

Ángel Correa llegó desde julio del 2025 a Tigres y tras dos temporadas dejó un registro de un total de 54 juegos disputados con el club en los que ha marcado un total de 23 goles y ha dado 14 asistencias en un total de 4621 minutos en el terreno de juego.



Número de camiseta: 7

Posición: Delantero / Mediapunta

Llegada a Tigres: Julio 2025

Goles: 23

Asistencias: 14

Una figura para muchos aficionados que terminó perdiendo el cariño por su salida a River Plate.