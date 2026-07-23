Tigres habría llegado a un acuerdo MILLONARIO con River Plate por Ángel Correa
El delantero argentino de 31 años regresaría a su país natal después de militar por el Club Tigres
El mercado de fichajes de verano ha regalado uno de los bombazos más impactantes del fútbol sudamericano. El delantero argentino Ángel Correa, con una trayectoria consolidada en el balompié europeo y tras su reciente paso por los Tigres UANL de la Liga BBVA MX, estaría cerca de ser oficialmente nuevo jugador de River Plate para lo que resta de la temporada y el ciclo competitivo.
El fichaje sería por una cantidad cercan a los 17 millones de dólares según información de Fabrizio Romano.
Carrera de Ángel Correa:
Correa, exjugador del Atlético de Madrid donde dejó una huella imborrable bajo la dirección técnica de Diego Simeone, llega a Buenos Aires en plenitud de condiciones físicas y futbolísticas tras su etapa en el futbol mexicano. Su versatilidad para jugar tanto de extremo como de mediapunta o delantero centro le aportará una variante táctica de altísimo nivel al cuerpo técnico riverplatense, que buscaba un elemento desequilibrante y con pergaminos internacionales para potenciar la plantilla en la recta decisiva del año.
Deberá haber noticias en el Club Tigres sobre la oficialización de la salida de Correa y de alguna nueva incorporación en la línea ofensiva del club ya que de momento únicamente cuentan con el registro de Rodrigo Aguirre y de Jonathan Herrera como jugadores que podrían encajar en esa posicón.
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