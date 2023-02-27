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VIDEO: Entrenador del PSG se encara con aficionados del Marsella

El entrenador, Christophe Galtier del París Saint-Germain (PSG) explotó contra la afición del Olympique Marsella tras ganar 3 a 0 en el clásico de Francia

Christophe Galtier con el PSG ante el Marsella.jpg

Escrito por: Iván Vilchis

Christophe Galtier se terminó confrontando con aficionados del Marsella tras conseguir la victoria con el PSG 3 a 0.

En el partido correspondiente a la Jornada 25 de la Ligue 1, el PSG venció 3 a 0 al Olympique con dos goles de Kylian Mbappé y uno de Lionel Messi. Con la victoria, aseguraron el primer lugar y se pusieron a ocho puntos de diferencia.

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Reacción de Christophe Galtier en el PSG vs Marsella

Al terminó del partido, captaron al entrenador del París Saint-Germain haciéndose de palabras e insultos desde el banco de suplentes con aficionados del Marsella que se encontraban atrás de su lugar.

Ante la reacción de Christophe Galtier, sus auxiliares lo detuvieron y se lo llevaron del lugar. Por otra parte, las autoridades del estadio fueron las encargadas de detener al aficionado que enloqueció y devolvió los insultos.

Es raro ver al entrenador reaccionar de esa formar, más cuando en un momento fue segundo entrenador en el Marsella y jugó varios encuentros en el Estadio Orange Vélodrome.

No es la primera vez que entra en una polémica de agresiones pues en su primer experiencia como segundo entrenador, justamente con el Marsella, Galtier protagonizó un episodio en el 2000 pues agredió a Marcelo Gallardo, que jugaba en el Monaco, por una acción del juego en el túnel del vestuario cuando se fueron al entretiempo. Esto, significó una suspensión de seis meses para el ahora entrenador del PSG.

Hasta el momento, ni el equipo del París Saint-Germain ni el Olympique de Marsella han publicado algún comunicado sobre el incidente.

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