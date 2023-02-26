Mbappé consigue récord histórico con el PSG vs FC Nantes
En el partido del París Saint-Germain contra el FC Nantes, el delantero Kylian Mbappé marcó un gol en los últimos minutos y logró superar la marca de Cavani
El delantero francés, Kylian Mbappé logró marcar un gol en los últimos minutos en el partido del París Saint Germain contra el FC Nantes y logró superar el récord que ostentaba el uruguayo Edinson Cavani.
En el partido correspondiente a la Jornada 26 de la Ligue 1, el PSG venció 4 a 2 al Nantes con las anotaciones de Lionel Messi, un gol en propia puerta, un tanto más de Danilo Pereira y de Kylian Mbappé.
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Mbappé se convierte en el máximo goleador del PSG
Mbappé llegó a los 200 goles en la victoria del clásico de Francia del pasado domingo 26 de febrero del 2023 y se encontraba empatado junto a Edinson Cavani como máximo goleador en la historia del club. El delantero solo le costó un juego más para poder superar al uruguayo y convertirse en el jugador que más goles ha marcado en la historial del París Saint-Germain. Llegó a 201 goles y busca llegar a más goles.
Cavani se convirtió en leyenda del PSG y logró superar los 156 goles de Zlatan Ibrahimovic, quien ya había superado los 109 tantos de Pedro Pauleta. Ahora, el atacante fue superado y se posiciona como el segundo máximo goleador del PSG.
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Números de Kylian Mbppé con el PSG
Kylian acumula 247 partidos disputados con el París Saint Germain, donde ha logrado marcar 201 goles y 95 asistencias.
Sus goles se dividen en las siguientes competiciones:
Ligue 1 137 goles
UEFA Champions League 34 goles
Copa de Francia 27 goles
Copa de la Liga 2 goles
Supercopa de Francia 1 gol
✨ 𝗞𝘆𝗹𝗶𝗮𝗻 𝗠𝗯𝗮𝗽𝗽𝗲́ ✨— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 4, 2023
Le meilleur buteur de l'Histoire du Paris Saint-Germain ! ❤️💙#𝐊EEP𝐌AKINGHIS𝟕ORY pic.twitter.com/CCg3na9RhP
Próximos juegos del PSG
El PSG tendrá tres partidos más por disputar en el mes de marzo, tiene la obligación de poder clasificar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich. Con Messi cerca de llegar a los 800 goles y con Mbappé convirtiéndose en el máximo anotador del club, el conjunto del PSG podría llegar con la motivación a tope para poder conseguir la clasificación.
miércoles 8 de marzo Bayern Munich vs PSG
sábado 11 de marzo Brest vs PSG
domingo 19 de marzo PSG vs Rennes
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