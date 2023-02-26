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Fútbol

Mbappé consigue récord histórico con el PSG vs FC Nantes

En el partido del París Saint-Germain contra el FC Nantes, el delantero Kylian Mbappé marcó un gol en los últimos minutos y logró superar la marca de Cavani

Mbappé máximo anotador del PSG ante el Nantes
|Twitter PSG

Escrito por: Iván Vilchis

El delantero francés, Kylian Mbappé logró marcar un gol en los últimos minutos en el partido del París Saint Germain contra el FC Nantes y logró superar el récord que ostentaba el uruguayo Edinson Cavani.

En el partido correspondiente a la Jornada 26 de la Ligue 1, el PSG venció 4 a 2 al Nantes con las anotaciones de Lionel Messi, un gol en propia puerta, un tanto más de Danilo Pereira y de Kylian Mbappé.

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Mbappé se convierte en el máximo goleador del PSG

Mbappé llegó a los 200 goles en la victoria del clásico de Francia del pasado domingo 26 de febrero del 2023 y se encontraba empatado junto a Edinson Cavani como máximo goleador en la historia del club. El delantero solo le costó un juego más para poder superar al uruguayo y convertirse en el jugador que más goles ha marcado en la historial del París Saint-Germain. Llegó a 201 goles y busca llegar a más goles.

Cavani se convirtió en leyenda del PSG y logró superar los 156 goles de Zlatan Ibrahimovic, quien ya había superado los 109 tantos de Pedro Pauleta. Ahora, el atacante fue superado y se posiciona como el segundo máximo goleador del PSG.

Números de Kylian Mbppé con el PSG

Kylian acumula 247 partidos disputados con el París Saint Germain, donde ha logrado marcar 201 goles y 95 asistencias.

Sus goles se dividen en las siguientes competiciones:

Ligue 1 137 goles
UEFA Champions League 34 goles
Copa de Francia 27 goles
Copa de la Liga 2 goles
Supercopa de Francia 1 gol

Próximos juegos del PSG

El PSG tendrá tres partidos más por disputar en el mes de marzo, tiene la obligación de poder clasificar a los Octavos de Final de la UEFA Champions League ante el Bayern Munich. Con Messi cerca de llegar a los 800 goles y con Mbappé convirtiéndose en el máximo anotador del club, el conjunto del PSG podría llegar con la motivación a tope para poder conseguir la clasificación.

miércoles 8 de marzo Bayern Munich vs PSG
sábado 11 de marzo Brest vs PSG
domingo 19 de marzo PSG vs Rennes

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