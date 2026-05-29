¡Espectacular! Así luce la entrada de La Parka AAA en el WWE 2K26 (VIDEO)

El WWE 2K26 sigue sorprendiendo a propios y extraños gracias a la calidad de sus gráficos, así como al realismo que ha presentado en cada uno de sus luchadores. Ante ello, es preciso conocer la forma en cómo luce La Parka AAA cuando hace su ingreso al ring.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, La Parka AAA se ha vuelto uno de los luchadores que más impacto ha tenido en la empresa mexicana desde la adquisición por parte de la WWE, por lo que era de esperarse que esta llegara al WWE 2K26 más pronto que tarde. Ahora bien, ¿cómo luce su tema de entrada?

Así luce La Parka AAA en el WWE 2K26

Lo primero a tener en cuenta es que la entrada de La Parka AAA cuenta con la misma melodía con la que se ha presentado desde hace muchos meses. Además, el WWE 2K26 captó a la perfección la esencia del luchador no solo en sus movimientos, sino también en su disfraz.

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🚨 ENTRADA DE LA PARKA EN WWE 2K26



Me sigue pareciendo surrealista tener a luchadores de AAA en un videojuego de WWE pic.twitter.com/tvy3yF1JhM — Rolsogames (@RolsoG) May 20, 2026

Aquí, se puede apreciar cómo, segundos después de entrar, La Parka AAA comienza a hacer sus característicos movimientos de baile, mismos que hacen referencia a Adolfo Tapia (primera Parka) y al luchador que siguió su legado y que partió de este mundo hace algunos años.

Y, como era de esperarse, el video ha generado muchos comentarios positivos en el mundo de las redes sociales. De hecho, la misma Parka aseguró que es un sueño hecho realidad formar parte del WWE 2K26, motivo por el cual el siguiente objetivo para él es seguir creciendo como luchador.

¿Qué otros luchadores mexicanos forman parte del WWE 2K26?

La Parka AAA no es el único luchador que forma parte de la empresa que cuenta con un personaje en el WWE 2K26, pues junto a él se vislumbran otras estrellas de la talla de El Hijo del Vikingo, Psycho Clown, Mister Iguana y La Hiedra, actual Reina de Reinas de la Tres Veces Estelar.