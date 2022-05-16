¡Con la cara al poste! Tremendo golpe del portero del Hertha Berlín

Tremendo golpe se llevó el arquero polaco Marcel Lotka en el partido entre su equipo Hertha Berlín y el Borussia Dortmund correspondiente a la jornada 34 de la Bundesliga alemana que culminó con una victoria de 2-1 para el equipo de Erling Haaland.

En el tiempo de compensación de la primera parte, un tiro centro del jugador del Dortmund hace que Marcel Lotka tenga que lanzarse para desviar el balón que se acercaba peligrosamente al arco de la escuadra de Berlín pero no contaba que su cálculo no fue lo exacto que esperaba y fue estrellarse de plena cara con el poste quedando semi noqueado en el césped.

El cuerpo médico del Hertha entró al campo para asistirlo y cuando se esperaba lo peor, el arquero siguió en el partido con un gran moretón cerca del ojo.

Hertha Berlín se jugará su permanencia en la Bundesliga

Hertha Berlín quedó en la tabla en el lugar 16 y tendrá que jugar ante un equipo de la Bundesliga 2 su pertenencia en el máximo circuito del futbol alemán

