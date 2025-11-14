VIDEO: Así fue como Javier Aguirre “regañó” a Raúl Jiménez por su actuación en la Copa Oro

Restan unos meses para el inicio de la Copa del Mundo 2026 , por lo que actualmente la Selección Mexicana se prepara para la última Fecha FIFA del año ante Uruguay y Paraguay. Ante ello, Javier Aguirre recordó el momento en que “regañó” a Raúl Jiménez durante la Copa Oro.

Se sabe que, en estos momentos, Raúl Jiménez es uno de los jugadores más importantes del combinado nacional rumbo a la Copa Mundial 2026 gracias a su participación en la Premier League. Sin embargo, ni siquiera este hecho le ha impedido ser regañado en más de una ocasión por Javier Aguirre.

¿Por qué Javier Aguirre regañó a Raúl Jiménez?

El Vasco concedió una entrevista con David Medrano y Carlos Guerrero en donde aseguró que, durante la participación de México en la Copa Oro, regañó a Raúl Jiménez luego de que este no defendiera con la misma intensidad que el resto de sus compañeros, lo cual causó su enojo.

Según contó Javier, Raúl Jiménez “bajaba caminando” cuando el rival tenía el balón. Ante este hecho, el Vasco agradeció los goles que el mexicano hizo en dicho torneo; sin embargo, le exigió que tuviera más impetu al momento de quitar el balón, pues no entiende un futbol sin la exigencia de los 11 jugadores en la cancha.

El regaño parece haber rendido frutos, pues posteriormente Javier Aguirre vio cómo el mexicano descendía con velocidad en sus últimos compromisos ante el Fulham, algo que espera replicar en estos juegos de Fecha FIFA. Ante ello, terminó su participación diciendo que le agradecerá por este gesto.

¿Cuándo serán los partidos del Tri ante Uruguay y Paraguay?

La Selección Mexicana, con Raúl Jiménez como su delantero titular, enfrentará la última Fecha FIFA de este año a partir del sábado 15 de noviembre cuando se mida a la escuadra de Uruguay. Posteriormente, el combinado nacional hará lo propio al enfrentar a Paraguay el martes 18.