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Fútbol

VIDEO: Mbappé se carcajea mientras fans de PSG insultan al Real Madrid

Cuando el PSG anunciaba que Mbappé se quedaría en París, los fanáticos franceses comenzaron a insultar al Real Madrid, hecho que provocó risas en el ‘7'

Mbappé se burla mientras fanáticos del PSG ofenden al Real Madrid.png

Escrito por: Azteca Deportes

La afición del Real Madrid ya estaba dolida con Kylian Mbappé por ‘traicionarlos’ y terminar renovando con el PSG, pues parecía que ficharía con ellos al ser agente libre, pero no. Ahora la polémica sigue en aumento, pues el ‘7’ se burló mientras la afición francesa ofendía a los Merengues.

Mbappé renovó con el PSG hasta el año 2025 y con ello parece casi imposible que termine en el Real Madrid, así que los fans españoles lo consideran como un traidor, y con esto que vamos a ver no lo quieren ver ni en pintura.

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Mbappé se burla mientras fans ofenden al Real Madrid

En el duelo entre PSG y Metz el cuadro francés realizó una ceremonia para volver a presentar a Kylian Mbappé, destacando su renovación y dando unas palabras a la afición, recalcando que se quedaba por amor al club y para seguir creciendo.

Kylian Mbappé Santiago Bernabéu

Mientras Nasser Al-Khelaïfi, presidente del cuadro francés estaba dando unas palabras, la afición presente en el Parque de los Príncipes comenzó a insultar al Real Madrid, hecho que en lugar de molestar a Mbappé le dio risa, momento que se hizo viral.

“P*ta Madrid… P*ta Madrid… P*ta Madrid…”, se escuchaba desde las gradas, mientras ‘Donatello’ no se aguantó la risa y lanzó una carcajada.

Esta imagen le ha dado la vuelta al mundo, pues los aficionados Merengues consideran que Mbappé no sólo es un traidor, sino también un hipócrita, ya que si le tuviera el cariño al club que tanto presumió hubiera omitido este gesto.

Se dice que este lunes, a las 15:00 hrs (tiempo de Francia) 8:00 hrs (tiempo del centro de México), el ‘7’ francés hablará en conferencia de prensa con Al-Khelaifi, donde no se sabe exactamente cuál será el tema, pero sin duda será interesante qué tienen que decir ambos tras todo lo ocurrido.

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