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VIDEO: Paco Memo EXPLOTA tras la entrada de Quansah y la ROJA

Los 8vos de final entre México e Inglaterra llegaron con polémica incluida

VIDEO: Paco Memo EXPLOTA tras la entrada de Quansah y la ROJA

Escrito por: Amaury Torres - DR

Se calentaron los ánimos en el partido de México vs Inglaterra tras una fuerte entrada del defensor inglés Jarell Quansah sobre Jesús Gallardo al minuto 52 del partido; tras la fuerte entrada las bancas de ambas selecciones se levantaron para reclamar la jugada, por un lado la selección mexicana reclaba que no se había marcado la jugada y por otro lado, los ingleses reclamaron a la selección mexicana la actitud que tomaron.

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En el video se puede ver como entre empujones y palabras comienzan a desquitar las emociones del partido, sin embargo, resalta ver como sale Guillermo Ochoa liderando las protestas .

De momento la selección mexicane cae 2-3 tras un penalti marcado por Jude Bellingham.

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