VIDEO: Paco Memo EXPLOTA tras la entrada de Quansah y la ROJA
Los 8vos de final entre México e Inglaterra llegaron con polémica incluida
Se calentaron los ánimos en el partido de México vs Inglaterra tras una fuerte entrada del defensor inglés Jarell Quansah sobre Jesús Gallardo al minuto 52 del partido; tras la fuerte entrada las bancas de ambas selecciones se levantaron para reclamar la jugada, por un lado la selección mexicana reclaba que no se había marcado la jugada y por otro lado, los ingleses reclamaron a la selección mexicana la actitud que tomaron.
Lee también: OFICIAL: Escuelas permitirán que entren MÁS TARDE a clases por el México vs Inglaterra; lista completa
En el video se puede ver como entre empujones y palabras comienzan a desquitar las emociones del partido, sin embargo, resalta ver como sale Guillermo Ochoa liderando las protestas .
¡SE CALIENTAN LOS ÁNIMOS! 🇲🇽🔥🏴— TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) July 6, 2026
Previo a la expulsion de Jarell Quansah, la banca de México saltó al campo. La reacción de Ochoa lo dice todo 😤😤#ElCanalDelMundial #CopaMundialFIFA #Somos26 #ElMundialXAzteca #MiSelecciónAzteca #YoLoVeoXAzteca
🔴 Los MEJORES partidos de la… pic.twitter.com/pFSfok18rZ
De momento la selección mexicane cae 2-3 tras un penalti marcado por Jude Bellingham.