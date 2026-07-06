OFICIAL: Escuelas permitirán que entren MÁS TARDE a clases por el México vs Inglaterra; lista completa

Esta noche y después de haber sido reprogramado por tormenta eléctrica por fin se jugó el partido entre la selección mexicana e Inglaterra, en los partidos anteriores de la selección mexicana se anunció que se suspendían las clases en CDMX para que los alumnos y trabajadores pudieran ver los partidos sin ningún problema, en esta ocasión y derivado del horario del partido pasó algo similar y es que permitirán que EN INGLATERRA los alumnos entren más tarde a clases.

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¿Por qué entrarán más tarde algunos colegios en Inglaterra?

Ante el reciente cambio de horario en la programación del partido, que dará inicio a las 19:00 horas en México, los aficionados ingleses se enfrentan a un desafío particular. Dado que el encuentro comenzará a las 02:00 horas del día siguiente en Inglaterra y se estima que concluya cerca de las 04:00 horas, diversas instituciones educativas han tomado medidas excepcionales. Conscientes de que este horario afectará significativamente el descanso de los jóvenes seguidores, los directivos han anunciado que permitirán que los estudiantes lleguen más tarde a las instalaciones, priorizando así su bienestar y salud física tras el desvelo necesario para seguir a su selección nacional.

Es importante RECALCAR que este cambio es solo en Inglaterra, las autoridades mexicanas no se han pronunciado sobre algún cambio en el calendario escolar del ciclo escolar 2025-2026.

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Colegios de Inglaterra que permitirán que los alumnos entren más tarde:

Greenland Primary School (County Durham)

(County Durham) Bloemfontein Primary School (County Durham)

(County Durham) Burnhope Primary School (County Durham)

(County Durham) Collierley Nursery and Primary School (County Durham)

(County Durham) Annfield Plain Infant School (County Durham)

(County Durham) Newton Hall Infants' School (County Durham)

(County Durham) East Stanley School (County Durham)

(County Durham) Berwick Hills Primary School (Middlesbrough)

(Middlesbrough) Red Hall Primary School (Dudley)

(Dudley) Excel Academy (Stoke-on-Trent)

(Stoke-on-Trent) Shadsworth Junior School (Blackburn)

(Blackburn) Hill Avenue Academy (Wolverhampton)

(Wolverhampton) Barrowford Primary School (Barrowford)

(Barrowford) Darwen Vale High School (Darwen)

(Darwen) Our Lady and St John Roman Catholic High School (Blackburn)

(Blackburn) Oaks Park High School (Carshalton, South London)

(Carshalton, South London) Cheam High School (Sutton, South London)

(Sutton, South London) St Patrick's RC High School (Salford)

(Salford) Saints Catholic College (Ladbroke Grove, West London)

(Ladbroke Grove, West London) Castle Hill Primary School (Basingstoke)

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