¿Por qué el viernes 26 de junio será el día más ÉPICO del Mundial 2026?

Estamos a tan solo unas horas para que la Copa Mundial de la FIFA 2026 viva el que será, posiblemente, el día más épico de este mes. Se trata, entonces, de un día en el que habrá juegos en los que se disputarán grandes cosas, y en donde selecciones de alto poderío se verán las caras en el terreno de juego.

Memo Ochoa en busca de Copa Mundial de la FIFA 2026

Será este viernes 26 de junio cuando la Copa Mundial de la FIFA 2026 viva posiblemente su mejor día dado que estrellas como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal y Federico Valverde se enfrentarán en el campo, así como otras selecciones que han destacado hasta el momento.

¿Qué juegos del Mundial 2026 se disputarán este viernes 26 de junio?

Sin duda, el juego que llama poderosamente la atención es aquel que enfrentará a España y Uruguay en la cancha del Estadio Akron. La Roja llega a este duelo como líder con 4 puntos, mientras que los charrúas deben ganar si no se quieren ir eliminados en la primera ronda de la clasificación.

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Más temprano, la Copa Mundial de la FIFA 2026 presentará un duelo sin precedentes en donde Erling Haaland y Kylian Mbappé se enfrentarán en el Noruega vs Francia, uno de los duelos más interesantes de este evento en donde ambos delanteros llegan con cuatro anotaciones en dos juegos disputados, por lo que buscarán el liderato del sector I.

Finalmente, aunque no menos importante, Cabo Verde y Arabia Saudita se enfrentarán en duelo correspondiente al Grupo H del Mundial 2026. Este juego toma mucha relevancia dado que ambas selecciones aún pueden clasificar a la siguiente ronda como segundos de grupo si es que España logra vencer a Uruguay.

¿A qué hora serán los juegos del viernes 26 de junio para México?