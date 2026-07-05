Mientras Vinícius Jr. gana 25 millones, el salario de Bruno Guimarães jugando el Mundial 2026

Mientras Neymar no jugó de titular en Brasil vs. Noruega en Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en el New York New Jersey Stadium (Estados Unidos). En cambio, en la cancha estaban dos cracks de ataque: Vinícius Jr. y Bruno Guimarães, protagonistas del penal fallado cuando iban 15 minutos del encuentro.

Brasil tuvo posibilidades de abrir el marcador pero Vinícius Jr. no pateó el penal y, en su lugar, Bruno Guimarães se hizo cargo del penalti, pero el remate fue contenido por el portero Örjan Nyland. Entre otras cosas, se comenzó a hablar de la diferencia de salarios de ambos cracks brasileños.

Vinicius, una de las figuras de Brasil|Conmebol

La diferencia de salarios de Vinícius y Bruno Guimarães

De acuerdo a los datos aportados por Salary Sport, Vinícius Jr. tiene un salario de 25 millones de euros en el Real Madrid por temporada. En tanto, dejó cobrar el penal a Bruno Guimarães, quien gana 9.6 millones de euros por año en el Newcastle. Es decir que hay más de 15 Md€ de diferencia de sueldo entre ambos cracks de Brasil.

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Vinícius no es especialista en penales, la razón por la cual no pateó en Brasil vs. Noruega

Si bien no fue confirmado oficialmente, Carlo Ancelotti no designó a Vinícius Jr. como pateador de penales debido a que su tasa de conversión es baja. Pues Vini apenas convirtió el 68.42% de los penaltis ejecutados en toda su carrera. Precisamente fueron 13 goles de penal sobre 19 intentos..

|REUTERS

Los resultados de Brasil y Noruega en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Brasil:

Brasil 3-0 Haití — Jornada 1

Escocia 0-3 Brasil — Jornada 2

Brasil 1-1 Marruecos — Jornada 3

Brasil 2-1 Japón — 16avos de Final

Noruega:

Irak 1-4 Noruega — Jornada 1

Noruega 3-2 Senegal — Jornada 2

Francia 4-1 Noruega — Jornada 3

Noruega 2-1 Costa de Marfil — 16avos de Final

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