La DOLOROSA pérdida de Vinicius Jr a menos de un mes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A menos de un mes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y de su debut mundialista ante Marruecos, Vinicius Jr, delantero del Real Madrid y de la Selección Brasileña ha sufrido una dolorosa pérdida emocional tras confirmarse la ruptura con su ahora exnovia, la influencer brasileña Virginia Fonseca.

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Vinicius Jr rompe con su novia a menos de un mes del arranque del Mundial 2026

Luego de cerca de siete meses de relación, Virginia Fonseca confirmó el final de su noviazgo con Vinicius Jr a través de un mensaje compartido en sus redes sociales en donde dejó ver que la decisión responde a su bienestar emocional y principios personales.

Apenas unas horas antes, Fonseca había sido vista en los palcos del Santiago Bernabéu apoyando a Vinicius en el partido que enfrentó al Real Madrid en contra del Real Oviedo por la Jornada 36 de LaLiga, que incluso la propa influencer compartió en sus historias de Instagram.

Vinicius y Virginia ya no andan|Instagram

"Siempre me permitiré vivir. Vivir algo de verdad, sin miedo, sin cálculos y sin dejar de ser quien soy. Mientras estuvimos juntos, me dediqué por completo, como me dedico a todo lo que me propongo vivir en mi vida. Al fin y al cabo, siempre he trabajado mucho, siempre he estado muy centrada en mis sueños y en mis responsabilidades. Pero también soy una mujer, y me permití vivir esto sin crear ninguna barrera, valorando el respeto que siempre he tenido en cualquier relación", escribió Fonseca en sus redes sociales para dar por terminada su relación con Vinicius.

El jugador del Real Madrid y la inluencer dieron a conocer su relación en octubre del 2025 cuando compartieron una fotografía juntos a través de sus redes sociales; sin embargo, su noviazgo no estuvo exento de polémica luego de que se revelaran unos mensajes que supuestamente el futbolista había enviado a una modelo brasileña.

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