CONFIRMADO: Selección Nacional presenta su lista de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La Selección Nacional de Túnez, que disputará su segundo partido de la Fase de Grupos en Monterrey, presentó su lista oficial de 26 jugadores convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ de entre los que destacan su mediocampista Hannibal Mejbri que milita en el Burnley de la Premier League de Inglaterra.

Te puede interesar: CONFIRMADO: El futbolista que se unirá al selecto grupo de jugadores con cinco Copas Mundiales de la FIFA

¡Partidazo en la semifinal! Cruz Azul y Chivas empatan en una ida llena de goles

Túnez presenta su lista oficial de convocados para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ™

La Selección de Túnez se sumó al grupo de combinados que tienen definidos a los 26 jugadores que integrarán su equipo para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que comenzará el próximo 11 de junio.

El conjunto del norte de África integra el Grupo F junto con Suecia, Japón y los Páises Bajos y tendrá como base de operaciones El Barrial, la sede de los Rayados de Monterrey.

La Selección Tunecina disputará sus partidos ante Suecia y Japón en el Estadio Monterrey, mientras que su compromiso ante los Países Bajos será en Kansas City.

Túnez disputará su séptima Copa Mundial de la FIFA tras debutar en la edición de Argentina 78 en donde se convirtió en la primera selección africana en obtener una victoria en Mundiales tras vencer a México con un aplastante 3-1.

|Facebook:Équipe Nationale Tunisienne﻿

Lista de convocados de Túnez para la Copa Mundial de la FIFA 2026

Porteros:



Abdelmouhib Chamakh (Club African)

Aymen Dahmen (CS Sfax)

Sabri Ben-Hessen (ES Sahel)

Defensas:



Yan Valery (Young Boys)

Moutaz Neffati (IFK)

Raed Chikhaoui (US Monastir)

Montassar Talbi (Lorient)

Adem Arous (Kasimpaca)

Omar Rekik (NK Maribor)

Dylan Bronn (Servette)

Ali Abdi (OGC Nice)

M-A Ben Hmida (ES Tunis)

Centrocampistas:



Mortadha Ben Ouanes (Kasimpaca)

Elyes Skhiri (Frankfurt)

Rani Khedira (Unión Berlín)

Mohamed Haj-Mahmoud (Lugano)

Ismail Gharbi (Augsburg)

Hannibal (Burnley)

Anis Ben-Slimane (Norwich City)

Delanteros:



Sebastián Tounekti (Celtic)

Elias Saad (Hannover 96)

Elias Achouri (Copenhague)

Khalil Ayari (PSG)

Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps)

Hazem Mastouri (Makhatchkala)

Firas Chaouat (Club Africain)

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Selección confirma su convocatoria para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ luego de 52 años de ausencia

