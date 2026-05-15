CONFIRMADO: El futbolista que se unirá al selecto grupo de jugadores con cinco Copas Mundiales de la FIFA

El prestigioso y exclusivo club de los cinco veces mundialistas tendrá un nuevo integrante cuando el lateral japonés Yuto Nagatomo dispute su quinta Copa Mundial de la FIFA con la Selección de Japón, tras haber sido convocado por el director técnico Shunsuke Nakamura, para la justa de este 2026.

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Yuto Nagatomo rompe en llanto tras recibir su convocatoria para su quinta Copa Mundial

Yuto Nagatomo no pudo contener las lágrimas al escuchar su nombre en la convocatoria de la Selección de Japón para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM que representará su quinta justa mundialista.

Será el primer jugador asiático en presentarse en cinco Copas del Mundo tras haber participado en las ediciones de Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y ahora en Norteamérica 2026.

Con 39 años, Nagatomo cuenta con una amplia experiencia tras haber militado en equipos como el Inter de Milan, Galatasaray, Olympique de Marsella y actualmente en el FC Tokyo, equipo en el que debutó y ahora pasa sus últimos partidos como profesional.

“A todos los que confiaron en mí y me apoyaron, a todos los que siempre me animaron, les agradezco de todo corazón. ¡En la Copa del Mundo haré estragos y sin falta les devolveré el favor!”, escribió Nagatomo en sus redes sociales tras conocer la convocatoria de Japón.

Nagatomo ha estado presente en los 15 partidos mundialistas que ha disputado Japón desde el 2010 y buscará seguir sumando minutos ahora también en el 2026.

Con esta convocatoria, el lateral japonés se suma a la selecta lista de jugadores que hasta el momento han disputado cinco Copas del Mundo junto con Antonio Carbajal, Lothar Matthaus, Rafael Márquez, Andrés Guardado, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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