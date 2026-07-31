¡Visita cómoda! Tigres es prácticamente invencible en Querétaro

A pesar de los recientes cambios que tuvieron los Tigres esta semana, el conjunto regiomontano tendrá a favor que este sábado visitarán la casa del Querétaro, en donde prácticamente son invencibles en los últimos 15 años.

Crédito; Mexsport |Jorge Martinez/MEXSPORT

Los “Felinos” buscarán su primera victoria del Apertura 2026 después de arrancar con derrota en la fecha inaugural ante los Xolos de Tijuana y después solo sumar un empate ante el Atlético de San Luis en partido disputado en el Estadio Universitario. Ahora con el técnico Hernán Elizondo al frente del primer equipo viajarán a la cancha del Estadio La Corregidora, la cual históricamente le ha favorecido a los de la “U” de Nuevo León con un saldo de ocho victorias, diez empates y solo una derrota en 19 partidos.

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Así le fue a los Tigres la última vez en Querétaro

Su última visita a la casa de los Gallos Blancos se remonta a la fecha 11 del Apertura 2025 en la que el cuadro auriazul se impuso por marcador de 2-0 con anotaciones de Juan Brunetta y Marcelo Flores. Mientras que el único triunfo queretano en este lapso se dio por la mínima en duelo de la jornada ocho del Apertura 2024.

El dominio de los regiomontanos ha sido tanto que únicamente ha permitido tres goles del Querétaro en sus últimas diez visitas a su casa y en cambio han registrado 15 anotaciones a favor a pesar de estar en patio ajeno.

Así llega el Querétaro

El cuadro queretano viene de ganar confianza en este arranque de torneo al sumar su primera victoria con una remontada ante el Pachuca por marcador de 2-1 gracias al doblete del delantero mexicano Ali Ávila de 22 años de edad.

Aunque el debut en el certamen de los dirigidos por el técnico chileno Esteban González se dio con una derrota 0-1 en la cancha de La Corregidora frente al América, con un tanto de Isaias Violante en los minutos finales del encuentro.