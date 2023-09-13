Siguen los fichajes en la Liga saudí… Ahora es un portugués

Un nuevo fichaje llega a la Liga saudí de futbol ya que el equipo de Al Ittihad donde juega el delantero francés Karim Benzema acaba de fichar a Vítor Hugo Teixeira, que se marcha a Arabia Saudita luego de 16 años en el Porto.

Después de los entrenadores y jugadores portugueses, la Liga saudí ha puesto sus ojos en los nutricionistas.

Teixeira, de 48 años, es la nueva incorporación del campeón saudí, entrenado por su compatriota Nuno Espírito Santo, con quien coincidió cuando fue técnico del Porto.

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La nutrición en el futbol saudí ha sido uno de los temas que más importancia han dado los equipos de esta liga por lo que no es descabellado la contratación de Vítor Hugo Teixeira.

Liga saudí, punto de llegada de futbolistas y entrenadores de origen portugués

El futbol de Arabia Saudita se ha convertido en un punto clave para los portugueses ya que hay nueve futbolistas de esta nacionalidad en la Liga, todos encabezados por la figura Cristiano Ronaldo.

Y de los 18 equipos que participan en la Liga saudí, que incluso se transmite en Portugal y México, seis tienen entrenadores lusos.

El propio Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr, declaró hace unos días que la Liga saudí es "mejor que la portuguesa", ya que "no hay tanto ruido" y "la calidad de los nombres es mucho mejor".

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"Lo sabía, lo sigo diciendo, todo el mundo pensaba que me había vuelto loco, pero resulta que lo loco no es tan loco... Es normal jugar en la liga árabe. Como jugador del Al Nassr, sabía que esto iba a pasar", declaró CR7 en una conferencia de prensa celebrada el pasado día 6 cuando se encontraba con la selección nacional.

Por lo que respecta a las críticas que reciben jugadores y entrenadores por ir a un país a menudo criticado por sus constantes violaciones de los derechos humanos, Cristiano Ronaldo indicó que hay problemas y polémicas "en todas partes".

"Es normal que se critique, ¿en qué liga no se critica? ¿Dónde no hay problemas y polémicas? Hay problemas en todas partes. España, Portugal...", finalizó.