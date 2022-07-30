EN VIVO Formula E: E-Prix de Londres

La Fórmula E regresa a las pistas, y lo hará con dos carreras en una de las ciudades icónicas de esta competencia: Londres.

La capital de Inglaterra se viste de gala para recibir el Campeonato Mundial eléctrico más emocionante del planeta, con mucho por definir aún en la campaña, pues todo puede pasar después de que hubiera distintos ganadores en las doce carreras realizadas hasta el momento.

Horario y dónde ver el E-Prix de Londres

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E-Prix de Nueva York R13

Cúando: Sábado 30 de julio

Horario: 9:50 AM

A través de: aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Stoffel Vandoorne va por el campeonato

El piloto del equipo Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne, segundo lugar de la carrera de Nueva York R12, se mantiene en la pelea para obtener el título en la serie de monoplazas 100% eléctricos y para eso quiere hacer buen pie en el circuito urbano de Londres.

El piloto belga es líder del campeonato con 155 puntos, perseguido por el portugués Edoardo Morata, conductor del equipo Rokit Venturi Racing, que suma 144 unidades.

En la tercer lugar de la competencia es el neozelandés Mitch Evans del equipo Jaguar TCS Racing con 139 puntos.

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Para la competencia de Londres R13, el británico Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) saldrá en la primera posición, seguido por los autos de Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne y Nyck De Vries, dos y tres respectivamente.

En el cuarto puesto comenzará el brasileño Sérgio Sette Cámara, el norteamericano Oliver Askew iniciará en la quinta posición, mientras el alemán Maximilan Günther será sexto en la parrilla de inicio.

Nick Cassidy, saldrá en el séptimo puesto, André Lotterer en octavo y cierran el ‘top ten’, Edoardo Morata y Robin Frijns.

