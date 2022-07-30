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EN VIVO Formula E: E-Prix de Londres

La Fórmula E regresa a las pistas en la emblemática ciudad de Londres, con dos carreras este fin de semana, que podrán ver en vivo por TV Azteca Deportes.

Se llevó a cabo con éxito la doble cartelera del E-Prix de Nueva York, con Nick Cassidy y Félix Da Costa como ganadores de las Rondas 11 y 12.
Los mejores momentos del E-Prix de Nueva York en imágenes.|Formula E

Escrito por: Fernando Campos

La Fórmula E regresa a las pistas, y lo hará con dos carreras en una de las ciudades icónicas de esta competencia: Londres.

La capital de Inglaterra se viste de gala para recibir el Campeonato Mundial eléctrico más emocionante del planeta, con mucho por definir aún en la campaña, pues todo puede pasar después de que hubiera distintos ganadores en las doce carreras realizadas hasta el momento.

Horario y dónde ver el E-Prix de Londres

DA CLICK AQUÍ PARA VER LA TRANSMISIÓN TOTALMENTE EN VIVO DE LA RONDA 13 DEL E-PRIX DE LONDRES ESTE SÁBADO 30 DE JULIO.


E-Prix de Nueva York R13
Cúando: Sábado 30 de julio
Horario: 9:50 AM

A través de: aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

Stoffel Vandoorne va por el campeonato

El piloto del equipo Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne, segundo lugar de la carrera de Nueva York R12, se mantiene en la pelea para obtener el título en la serie de monoplazas 100% eléctricos y para eso quiere hacer buen pie en el circuito urbano de Londres.

El piloto belga es líder del campeonato con 155 puntos, perseguido por el portugués Edoardo Morata, conductor del equipo Rokit Venturi Racing, que suma 144 unidades.
En la tercer lugar de la competencia es el neozelandés Mitch Evans del equipo Jaguar TCS Racing con 139 puntos.

Te puede interesar: Antonio Félix da Costa domina de principio a fin la R12

Para la competencia de Londres R13, el británico Jake Dennis (Avalanche Andretti Formula E) saldrá en la primera posición, seguido por los autos de Mercedes EQ Formula E Team, Stoffel Vandoorne y Nyck De Vries, dos y tres respectivamente.

En el cuarto puesto comenzará el brasileño Sérgio Sette Cámara, el norteamericano Oliver Askew iniciará en la quinta posición, mientras el alemán Maximilan Günther será sexto en la parrilla de inicio.

Nick Cassidy, saldrá en el séptimo puesto, André Lotterer en octavo y cierran el ‘top ten’, Edoardo Morata y Robin Frijns.

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