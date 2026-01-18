Jugó más de una década en el Barcelona, fue compañero de Messi y estuvo cerca de llegar a la Liga BBVA MX

A lo largo de la historia, futbolistas de talla mundial han pasado por la Liga BBVA MX. Entre los casos más recientes destacan Sergio Ramos y James Rodríguez , dos futbolistas con carreras impresionantes en Europa y que decidieron probar suerte en el futbol mexicano. Sin embargo, otra figura destacada que pudo haber llegado a México hace unos años es Víctor Valdés, exportero y ex FC Barcelona.

Víctor Valdés pudo haber jugado en la Liga BBVA MX

En una charla durante el podcast de Raúl Sarmiento, Arturo Villanueva, exdirectivo de Querétaro, afirmó que estuvo muy cerca de cerrar la contratación de Víctor Valdés en el año 2015. “Yo estaba en Manchester, cerrando el contrato con Víctor Valdés, ex portero del Barcelona; lo tenía amarrado”, fue lo que comentó el que era, en ese entonces, el director deportivo de los Gallos Blancos.

No obstante, Villanueva explicó el motivo por el que el excompañero de Lionel Messi nunca llegó a la Liga BBVA MX: “Me hablan para que me vaya a Brasil a ver a un arquero que nadie conoce. Dejé en pausa las negociaciones con Víctor, voy a Brasil, veo dos partidos de Volpi y lo invito a cenar”, explicó el directivo. Posteriormente, Tiago Volpi fue oficializado como nuevo fichaje de Querétaro, procedente de EC São José del ascenso brasileño.

Víctor Valdés estuvo en la órbita de Querétaro en 2015|Crédito: Getty Images

Qué fue de la vida de Víctor Valdés tras no llegar a Querétaro

El portero español sumaba 12 años jugando en Primera División para el Barcelona, hasta que ese mismo 2015 tomó la decisión de firmar como agente libre por el Manchester United. Jugó una temporada allí y, en 2016, fue cedido al Standard Lieja de Bélgica por seis meses. Tras su regreso, Valdés no renovó su contrato con los Red Devils y firmó con el Middlesbrough para, finalmente, retirarse en el año 2017.

TE PUEDE INTERESAR:



Arturo Villanueva hace a un lado el fichaje de Ronaldinho

La llegada de Ronaldinho a la Liga BBVA MX generó un impacto sin igual en el año 2015, de la mano de los Gallos Blancos del Querétaro. Sin embargo, para Villanueva, el arribo del mago brasileño no fue su mejor fichaje: “Volpi ha sido la mejor contratación de mi carrera, por encima de Ronaldinho”, manifestó el directivo en la misma charla con Raúl Sarmiento.