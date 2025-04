¡OFICIAL! Rey Fénix y Penta Zero Miedo van a luchar en WrestleMania

Este sábado 19 de abril del 2025, se confirmó que Rey Mysterio no podrá pelear en WrestleMania 41 pues sufrió una lesión durante SmackDown del viernes 18 de abril de 2025 y anunció que no está médicamente autorizado para competir. Y fue el mismo Rey el que reveló que Rey Fénix sería su reemplazo para la lucha ante El Grande Americano.

BREAKING: El Grande Americano will be facing Rey at #WrestleMania tonight ... REY FENIX! 👀 pic.twitter.com/zuB1CUI1oc

