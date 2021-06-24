Wade Ormsby pone número en el clubhouse de Múnich

Con un score de 7 bajo par, a falta de seis hoyos, el español Sebastián García Rodríguez, colídera con el japonés Masahiro Kawamura, el inglés Sam Horsfield y el australiano Wade Ormsby, el BMW International Open, evento del European Tour, que se disputa en Golf Club Múnich, en una jornada que no pudo finalizar por actividad eléctrica en la zona y la posterior falta de luz.

De los cuatro jugadores que se encuentran en la cima igualados con -7, Sebastián García se vio obligado a parar tras completar 12 hoyos; Kawamura y Horsfield con 17. Sólo acabó la jornada Ormsby, quien firmó una tarjeta de 65 golpes.

Después de terminar 40° en el Abierto de los Estados Unidos la semana pasada, Ormsby se alegró de sacudirse el jet lag y comenzar rápido en Baviera.

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“Definitivamente ayer estaba patas arriba”, dijo. “Anoche dormí un par de horas, así que me siento mucho mejor hoy, pero ayer pensé que iba a tener problemas durante la semana, pero de alguna manera se solucionó”.

Sebastián García, madrileño de 32 años, sin victorias aún en el Tour Europeo, realizó en sus 12 hoyos dos águilas (en el 6 y el 11, ambos par-5), unido a cinco birdies, pero con dos bogeys. Cuarenta y un golpes que dan lugar, a poco que le acompañe la fortuna en la reanudación de este viernes, a soñar con una gran tarjeta, incluso con tintes históricos.

A un golpe de los cuatro en cabeza están cinco jugadores, entre ellos el también español Pablo Larrazábal, que firmó un 66 (-8), fruto de seis birdies.

De los españoles, también lograron completar el recorrido Jorge Campillo (67), Adrián Otaegui (68), Alejandro Cañizares (69), Gonzalo Fernández-Castaño (72), Sergio García (73), Carlos Pigem (74) y Pep Angles (79).

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Three of the current leaders will complete their first rounds on Friday morning.



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Asimismo, pudo concluir el chileno Hugo León (74). Se quedó, en cambio, en el hoyo 15 el argentino Andrés Romero (par).

EFE

