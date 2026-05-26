Histórico de la Bundesliga desciende a Segunda División por primera vez en su historia

El Wolfsburgo recién había presentado su nuevo escudo que recordaba los orígenes del club y que escuchaba a sus aficionados que no estaban conformes con el diseño actual; sin embargo, tendrá que comenzar a usarlo en la Segunda División tras concretar su descenso de la Bundesliga este lunes 25 de mayo tras perder 2-1 ante el Paderborn en el partido de la promoción.

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Wolfsburgo desciende a Segunda División de Alemania tras 30 años en la Bundesliga

El Wolfsburgo, comandado por el internacional danés Christian Eriksen, sufre su primer descenso a Segunda División desde que ascendiera en 1997.

El equipo de los 'Lobos' jugó con un hombre menos desde los 13 minutos, luego de que Joakim Maehle se fuera expulsado por una doble amarilla en los inicios del partido, lo que condicionó el desempeño del conjunto financiado por la Volkswagen.

El Wolfsburgo fue campeón de la Bundesliga en 2009 de la mano de Grafite y con una sorpresiva campaña e incluso disputó UEFA Champions League llegando hasta los Cuartos de Final pero desde entonces ha padecido en los lugares que comprometen la permanencia.

Soccer Football - Bundesliga - Relegation Playoff - Second Leg - SC Paderborn v VfL Wolfsburg - Home Deluxe Arena, Paderborn, Germany - May 25, 2026 SC Paderborn’s Steffen Tigges celebrates promotion to the Bundesliga as fans run onto the pitch|Thilo Schmuelgen/REUTERS

Ya en 2017 y 2018 disputó la permanencia ante el Eintrancht Braunschweig y el Holstein Kiel, respectivamente, pero había salido avante, pero la tercera fue la vencida para los Lobos que ahora tendrán que disputar la Temporada 2026-27 en la Bundesliga 2.

Christian Eriksen no pudo ocultar su frustración tras culminar el descenso e incluso recibió condolencia por parte de los aficionados rivales que invadieron el campo para celebrar con los suyos el regreso a Primera.

El Wolfsburgo empezó ganando el partido desde los tres minutos con tanto de Pejcinovic, pero la expulsión de Maehel obligó a replantear el partido y Bibija empató el encuentro al 38'.

Parecía que el Wolfsburgo lograría la hombrada con un hombre menos, pero al minuto 10 del Tiempo extra apareció Laurin Curda para sentenciar el encuentro y el descenso de los Lobos.

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