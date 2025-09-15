Worlds Collide: ¿Sabías que Mascarita Sagrada luchó y tuvo un contrato en la WWE hace años?

La última edición del Worlds Collide 2025 , misma que se llevó a cabo el viernes pasado, trajo consigo la incursión de Mascarita Sagrada a esa nueva compra de la AAA por parte de la WWE. Sin embargo, ¿sabías que en el pasado este luchador trabajó con la empresa pero con otro nombre?

Mascarita Sagrada dejó, para muchos, la mejor actuación de un luchador mexicano en la pasada edición de Worlds Collide, la cual se presentó en Las Vegas. Este personaje es considerado uno de los más importantes en la historia de la AAA, aunque vale decir que en el pasado tuvo un paso por la WWE bajo el nombre de “El Torito”.

¿Mascarita Sagrada y El Torito son el mismo luchador?

Hace alrededor de una década, la WWE sorprendió a través de un luchador de baja estatura que se llamaba El Torito. Este elemento dejó gratas sensaciones entre la comunidad latina, pues además de su personalidad, su estilo aéreo y su espectacularidad dejó sorprendió a más de un seguidor.

Sin embargo, lo que pocos sabían es que El Torito, quien llegó a tener un contrato importante con la WWE, en el pasado forjó su carrera como Mascarita Sagrada en la AAA. De hecho a este personaje se le recuerdan muchas rivalidades, sobresaliendo la que tuvo con Mini Abismo Negro, a quien volvió a enfrentar en Worlds Collide.

¿Quién es, dónde nació y cuántos años tiene Mascarita Sagrada?

En primera instancia, debes saber que esta versión de Mascarita Sagrada también es conocido como Mascarita Dorada, pues el primer luchador que usó este nombre está retirado y tiene 60 años. No obstante, esta nueva versión ha logrado trascender los ámbitos internacionales.

¿Cuándo llegó Mascarita Sagrada a la WWE como El Torito?

Fue en el año 2013 cuando Mascarita Sagrada firmó un contrato con la WWE, por lo que tuvo que cambiarse el nombre a El Torito. En su etapa en la empresa de Wrestling el mexicano fue mascota de “Los Matadores”, aunque también tuvo segmentos interesantes con elementos como Rey Mysterio.

¿Mascarita Sagrada volverá a la WWE con este nombre?

Luego de lo vivido en Worlds Collide, Mascarita Sagrada cautivó a los fanáticos norteamericanos gracias a su estilo de lucha. Por ende, no se descarta que próximamente pueda aparecer en alguna función de la empresa si es que así lo desean los creativos.

