WWE: Estos son los 6 COMBATES confirmados para AAA Guerra de Titanes hasta ahora

Restan solo unos días para que se lleve a cabo una edición más de AAA Guerra de Titanes , evento en el que la WWE incursionará por primera vez desde su adquisición en 2025. Ante ello, vale la pena conocer la cartelera y los seis combates confirmados hasta ahora.

La WWE espera que Guerra de Titanes sea uno de los eventos más importantes que la AAA tenga a partir de ahora, por lo que ha sacado la casa por la ventana a través de seis combates que llaman poderosamente la atención. ¿Cuál de estas luchas te ha atrapado más hasta ahora?

Estos son los seis combates que la WWE confirmó para AAA Guerra de Titanes

Lola Vice, Natalya y Faby Apache se enfrentarán a Las Tóxicas, en un duelo que promete abrir las emociones en Guerra de Titanes. Del mismo modo, habrá una lucha por el Campeonato Crucero de la AAA, misma que en estos momentos tiene Laredo Kid, luchador que ha formado parte de las ediciones de Worlds Collide.

Los Americanos vs. Mr. Iguana y Niño Hamburguesa vs. Octagón Jr. y La Parka vs. LWO en #GuerraDeTitanes



20 de diciembre, Arena Guadalajara. pic.twitter.com/opX5YK5of9 — Lucha Libre AAA Worldwide (@luchalibreaaa) December 9, 2025

Los Psycho Circus se medirán en un mano a mano frente a los Wyatt Sicks, en una de las luchas que más impacto ha generado en las redes sociales. Del mismo modo, vale recordar la batalla por el Campeonato Latinoamericano de la AAA, en donde Dr Wagner III defenderá su título ante Ethan Page.

La AAA recientemente confirmó una lucha de parejas entre Los Americanos, Mr Iguana y Niño Hamburguesa, La Parka y Octagón Jr, y Cruz del Toro y Joaquin Wilde. Finalmente, tampoco se debe descartar el mano a mano entre Dragon Lee y El Hijo del Vikingo, esto a la espera de conocer qué ocurrirá con Penta, Fénix, Dominik y El Grande Americano.

WWE: ¿Cuándo y a qué hora será AAA Guerra de Titanes 2025?

Prepárate, pues la función está más cerca que nunca de llegar. El último gran evento de la AAA; es decir, Guerra de Titanes , se llevará a cabo el sábado 20 de diciembre del 2025 en la Arena Guadalajara, en Jalisco, en punto de las 20:00 horas. ¿Estás listo para disfrutar de esta lucha?