La fortuna que pagó un luchador mexicano para portar el nombre y la máscara de Rey Mysterio

Rey Mysterio Jr. es considerado el luchador actual representativo de México, aunque realmente nació en Estados Unidos. Lo anterior, ya que desde hace varios años es estandarte de la WWE, considerada una de las mejores empresas del mundo del deporte espectáculo. Por ello, era imposible que no hubiera un mini que le hiciera honor a su personaje. Conoce al gladiador que fue torero y después estrella de la Triple A.

Mini Rey Mysterio es el luchador mexicano que tuvo que pagar una fortuna por portar el nombre y la máscara del estandarte de la WWE, pues así lo dio a conocer en el podcast de Luchando Por Tus Sueños. Mencionó que en primera instancia tendría que pagar 100,000 pesos al año por solo rentar el personaje, pero después de llegar a un acuerdo, pactó comprarlo por completo. Conoce el día que L.A. Park se cambió de nombre.

Octagoncito pagó una fortuna para poder portar el personaje de Mini Rey Mysterio.|@mini.reymisterio.3

“Hice la negociación con él [Sr. Rey Mysterio, tío de Rey Mysterio Jr.] y llegamos a un acuerdo por los derechos para comprar el personaje, porque quería mucho de renta, quería 100,000 pesos de renta al año. El personaje sí me lo dio bien caro”, declaró quien también porta la máscara de Octagoncito en el programa de Latin Lover.

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Cabe destacar que Mini Rey Mysterio no precisó en cuánto le vendieron el personaje, pero declaró que para pagarlo tuvo que hacer sacrificios, incluso trabajar en oficios diferentes a la lucha libre para juntar y pagar las mensualidades.

¿Por qué Octagoncito compró el personaje de Rey Mysterio?

Octagoncito se dio a conocer en la lucha libre a principios de los 2000´s en la Triple A, pues era el mini de un gladiador que era estandarte de la empresa. Sin embargo, su carrera se derrumbó cuando Octagón se salió de las Tres Veces Estelar por problemas con el nombre.

Las demandas entre Octagón y Triple A afectaron indirectamente a Octagoncito, pues no podía trabajar con el personaje que estaba en disputa. Ello lo orilló a tomar nuevos horizontes y fue cuando decidió adquirir el personaje de Mini Rey Mysterio.

Ahora, en este 2026, el luchador mexicano se presenta en diferentes arenas bajo los nombres de Octagoncito y Mini Rey Mysterio, personajes que forman parte de su destacada trayectoria.