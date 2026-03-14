WWE: Así se encuentran las grandes leyendas de la lucha libre

La historia de la WWE está marcada por luchadores que trascendieron el ring y se convirtieron en verdaderos íconos del entretenimiento deportivo. Durante décadas, figuras como Triple H o The Undertaker protagonizaron algunos de los momentos más recordados de la lucha libre profesional, conquistando campeonatos y generando una conexión única con los fanáticos.

Euri Cedeño vs Etoundi Michel | PELEA COMPLETA | Box Azteca

Con el paso del tiempo, muchos de estos atletas de la lucha libre han cambiado de rol dentro de la industria o han seguido carreras fuera del cuadrilátero. Algunos continúan vinculados a la WWE en puestos ejecutivos o como embajadores, mientras que otros se han consolidado en el cine, la televisión o nuevas empresas.

Lucha libre: ¿Cómo se encuentran hoy las grandes leyendas de la WWE?

A pesar del paso del tiempo, estas figuras siguen siendo referentes de la lucha libre profesional. Sus logros dentro del ring y sus nuevas etapas fuera de él demuestran cómo el legado de las leyendas de la WWE continúa influyendo en la industria y en las nuevas generaciones de luchadores.



Triple H

Paul Michael Levesque es uno de los personajes más influyentes de la lucha libre moderna. Tras retirarse de la competencia activa, asumió un rol clave dentro de la WWE. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutivo de relaciones con el talento y jefe del área creativa de la empresa, cargo que ocupa desde 2022.

John Cena

Nacido en Massachusetts, John Cena es una de las figuras más populares en la historia reciente de la WWE. Ganó 19 campeonatos en total, incluyendo 12 títulos mundiales. En los últimos años ha desarrollado una exitosa carrera como actor, participando en diversas producciones de cine y televisión.

Dave Bautista

Conocido en el ring como Batista, fue 6 veces campeón mundial tras conquistar 4 veces el Campeonato Mundial Peso Pesado y 2 veces el Campeonato de la WWE. Después de retirarse, se convirtió en un exitoso actor de Hollywood con participaciones en películas como Guardianes de la Galaxia, Avengers, Thor: Love and Thunder, entre otras.

The Rock

Dwayne Johnson es una de las mayores estrellas que ha producido la WWE. Durante su carrera ganó 9 campeonatos mundiales y el Royal Rumble del año 2000. Desde su retiro en 2019 se ha consolidado como uno de los actores más exitosos del cine con producciones como El Rey Escorpión, Fast & Furious y Black Adam.

The Undertaker

Mark William Calaway, conocido mundialmente como The Undertaker, es una de las figuras más respetadas de la lucha libre. Fue 7 veces campeón mundial y ganador del Royal Rumble 2007. Actualmente trabaja como embajador de la WWE, participando en eventos especiales y actividades promocionales.

Rey Mysterio

Originario de Chula Vista, California, es considerado uno de los luchadores más importantes en la historia de la lucha libre. Fue 3 veces campeón mundial y en 2023 ingresó al Salón de la Fama de la WWE por su trayectoria. Actualmente continúa activo en la empresa y se presenta en la marca SmackDown.

Steve Austin, 'Stone Cold'

Es una de las superestrellas más icónicas de la WWE. Durante su carrera ganó 6 campeonatos de la WWE y es el único luchador que ha ganado el Royal Rumble en 3 ocasiones. Hoy mantiene un contrato como leyenda de la WWE, participando ocasionalmente en eventos especiales.

Adam Copeland (Edge)

El canadiense conocido como Edge fue una de las figuras más exitosas de la WWE, donde logró 9 campeonatos mundiales y un total de 31 títulos. Actualmente continúa su carrera como luchador en All Elite Wrestling (AEW) utilizando su nombre real: Adam Copeland.

Randy Orton

Miembro de una histórica familia de luchadores, Randy Orton es luchador de tercera generación. A lo largo de su carrera ha conseguido 14 campeonatos mundiales, incluyendo 2 títulos de la WWE y 1 mundial peso pesado. Actualmente sigue formando parte de la empresa y compite en SmackDown.

Ric Flair

Richard Morgan Fliehr tiene una trayectoria que supera los 50 años en la lucha libre. Es reconocido oficialmente por WWE, TNA y Pro Wrestling Illustrated como 16 veces campeón mundial, una marca histórica que recientemente fue superada por John Cena.

Chris Jericho

El canadiense-estadounidense es uno de los luchadores más versátiles del negocio. Además de su carrera en el ring, es actor, presentador, locutor y cantante de la banda de rock Fozzy. En la WWE ganó prácticamente todos los títulos posibles y posee el récord de 9 reinados como campeón intercontinental.