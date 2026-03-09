¡Espectacular! Así es la entrada de Psycho Clown en el nuevo juego de la WWE (VIDEO)

La llegada de un nuevo juego de la WWE ha generado muchas expectativas entre los amantes a este deporte, y más de aquellos que viven en la República Mexicana gracias a la inclusión de algunos luchadores que forman parte de la AAA, destacando lo que ocurre con Psycho Clown.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Durante muchos años Psycho Clown, también conocido como el Psicópata del Ring, se consolidó como el rostro principal de la AAA, un mote que conserva hasta ahora. Por tal motivo, era de esperarse que el técnico formara parte del nuevo videojuego de la WWE, el cual se estrena muy pronto.

¿Cómo luce Psycho Clown en el nuevo videojuego de la WWE?

Como sabes, la WWE le da mucha importancia a las entradas de sus superestrellas, pues entre mayor impacto tengan estas mejor para convencer al público que asiste a las arenas. Consciente de esta situación, el videojuego le entregó una espectacular entrada al propio Psycho Clown.

La misma comienza con una panorámica de fondo en donde, después de algunos segundos, se escucha el tema de entrada de El Psicópata del Ring. Posteriormente, este hace su aparición a través de su característica fuerza para, después, hacer su ingreso al ring con la locura que impregna en los demás aficionados.

Como era de esperarse, esta situación generó mucho impacto en el mundo de las redes sociales a través de las muestras de apoyo y agradecimiento que Psycho Clown ha recibido al formar parte de este videojuego, mismo en donde tendrá una media de 84 puntos en relación a los demás luchadores de la empresa.

¿Cuándo sale a la venta el nuevo videojuego de la WWE?

La fecha de lanzamiento del nuevo videojuego de la WWE, llamado WWE 2K26 está programada para el viernes 13 de marzo; es decir, este fin de semana. Su costo dependerá de la versión que desees adquirir, aunque se espera que la básica cueste alrededor de 70 dólares.