WWE habría despedido a luchador mexicano tras SummerSlam 2025; ¿quién es y cuál es la razón?

De ser protagonista en luchas titulares a abandonar la compañía. Esa es la historia reciente de Andrade, luchador mexicano que habría decidido poner fin a su etapa en WWE, apenas unas semanas después de su esperado regreso en el Royal Rumble 2025.

Su salida sorprendió a la afición, ya que Andrade vivía un buen momento en la marca azul. Sus combates contra Carmelo Hayes fueron muy comentados, e incluso su alianza con Rey Fénix fue considerada una de las parejas más emocionantes del año. Sin embargo, tras SummerSlam 2025, el “Ídolo” desapareció de la programación y los rumores sobre su futuro comenzaron a crecer.

¿Por qué Andrade salió de WWE?

De acuerdo con sitios web especializados en lucha libre, como Sports Ilustrated, Andrade habría solicitado su liberación de contrato debido a que WWE no planeaba otorgarle una oportunidad por el Campeonato de Estados Unidos, lo que generó frustración en el mexicano. Aunque aún tenía 18 meses firmados, la compañía aceptó su petición y movió su perfil oficial a la sección de Alumni, confirmando su salida.

Se reporta que su decisión obligó a modificar planes creativos posteriores a SummerSlam, ya que Andrade no estaba lesionado y su ausencia era meramente contractual. Su última lucha fue en un combate TLC por los Campeonatos en Parejas junto a Rey Fénix.

¿Qué sigue para Andrade, “El Ídolo”?

Andrade ya había tenido un paso previo por AEW, donde también salió de manera polémica a finales de 2023. Su regreso a WWE en 2024 generó expectativas, incluso conquistó el Campeonato WWE Speed, pero nunca logró consolidarse en los eventos estelares.

Hasta el momento, Andrade no ha revelado su futuro, aunque su talento lo convierte en un nombre atractivo para cualquier promotora internacional . Los fanáticos esperan conocer pronto cuál será el próximo destino del luchador mexicano.

