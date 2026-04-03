WWE: Estos son los 3 LUCHADORES MEXICANOS que estarán en Wrestlemania 42

Todo está listo para que los amantes al wrestling disfruten del evento más importante que la empresa tendrá a lo largo de este año. Wrestlemania 42 es una completa realidad, motivo por el cual aquí conocerás los 3 luchadores mexicanos que formarán parte de esta función de la WWE.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Como sabes, Wrestlemania 42 se llevará a cabo el fin de semana del 18 y 19 de abril en Las Vegas, Estados Unidos. Se trata de un evento sin precedentes que contará con más de 12 combates, mismos en los cuales destacan 3 luchadores mexicanos que buscarán el oro máximo.

¿Cuáles son los 3 luchadores mexicanos que estarán en Wrestlemania 42?

Penta, Zero Miedo: El nacido en Ecatepec será uno de los estelares en Wrestlemania 42 toda vez que llegará como el auténtico Campeón Intercontinental de la empresa. Ante ello, se sabe que el otrora luchador de la AAA defenderá este título en una lucha de escaleras frente a cuatro luchadores más.

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Dragon Lee : Es precisamente en esta lucha de escaleras por el Campeonato Intercontinental que Dragon Lee, integrante de la Familia Muñoz, hará su debut en un escenario como lo será Wrestlemania 42 , esto a fin de buscar el título más importante de la zona midcard de la empresa.

: Es precisamente en esta lucha de escaleras por el integrante de la Familia Muñoz, hará su debut en un escenario como lo será , esto a fin de buscar el título más importante de la zona midcard de la empresa. Dominik Mysterio: El hijo de Rey Mysterio, nacido en San Diego pero con profundas raíces mexicanas, tendrá un mano a mano de lujo ante Finn Balor, en una lucha que cuenta con matices realmente interesantes gracias a que ambos formaron parte de la misma facción durante los últimos años.

¿WWE sorprenderá con un integrante más de la AAA?

El combate de escaleras por el Campeonato Intercontinental de Penta, el Zero Miedo, podría tener una sorpresa realmente llamativa, pues informes extraoficiales sostienen que la WWE tendría en mente incluir a El Hijo del Vikingo, de la AAA, en este combate de Wrestlemania 42.