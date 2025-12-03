deportes
Noticias
Azteca Deportes
Otros Deportes
AAA confirma NUEVO COMBATE para Guerra de Titanes 2025; WWE "prestará" a una de sus joyas

La AAA ha sacado la casa por la ventana y, gracias a la colaboración con la WWE, traerá a una de sus joyas más grandes para el evento Guerra de Titanes.

Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Restan solo unos días para que se lleve a cabo Guerra de Titanes , el último magno evento que la AAA tendrá en un año lleno de éxitos luego de la adquisición de la WWE. Ante ello, la Tres Veces Estelar ha confirmado un nuevo combate para este evento que se llevará a cabo en Jalisco.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

La WWE, mediante The Undertaker, espera que Guerra de Titanes sea uno de los eventos más importantes para la AAA a partir de ahora. Ante ello, ha sacado la casa por la ventana con grandes combates y uno de ellos es el que se acaba de confirmar, el cual tendrá elementos de todas partes del mundo.

¿Cuál es el nuevo combate confirmado por la AAA para Guerra de Titanes 2025?

Fue en las últimas horas cuando, mediante un comunicado en redes sociales, la AAA confirmó que el Campeonato Crucero de la empresa estará en juego. Vale decir que este lo ostenta Laredo Kid, un luchador con amplia experiencia que ya ha estado en ediciones de Worlds Collide.

La estrella mexicana pondrá en juego su Título Crucero ante Jack Cartwheel, quien ha brillado de manera importante en el circuito independiente, así como frente a Je’von Evans, una de las apuestas a futuro que la WWE tiene y que ya ha formado parte tanto de NXT como del roster de SmackDown.

Con ello, la AAA confirma la disputa de un campeonato más en la empresa, mismo que había quedado en el olvido en los últimos meses. Así, la WWE refuerza su deseo de que los títulos en la Tres Veces Estelar se mantengan en constante disputa como ha ocurrido con el Campeonato Latinoamericano, el Título de Parejas y el Megacampeonato.

¿Qué otras luchas están confirmadas para Guerra de Titanes de la AAA y la WWE?

El Título de Parejas, que ostentan Psycho Clown y Pagan o, será puesto en juego ante los Wyatt Sicks, equipo que forma parte de SmackDown. Finalmente, Dr Wagner III también hará acto de presencia al defender su Campeonato Latinoamericano nada más y nada menos que ante Ethan Page.

Alan Chávez - Marktube

