WWE revela cuándo será su próximo gran evento tras Wrestlemania 42 | Fecha y lugar

La WWE presentó, en medio de muchas críticas y comentarios negativos, la edición 42 de Wrestlemania, misma que se llevó a cabo el fin de semana pasado en Las Vegas, Estados Unidos. Ahora, muchos se preguntan cuál será el siguiente magno evento que la empresa tendrá.

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Wrestlemania 42 presentó un espectáculo bastante entretenido, aunque este venía precedido de mucha polémica debido a los problemas creativos que la WWE ha tenido de la mano de Triple H y sus compañeros, mismos que generaron historias atípicas para este evento.

¿Cuál será el siguiente gran evento de la WWE tras Wrestlemania 42?

Lo primero a tener en cuenta es que Wrestlemania es el evento más importante que la WWE tiene a lo largo del año; sin embargo, no es el único. Junto a este, aparecen otras funciones que también cuentan con un peso relevante en las historias, los luchadores y los campeonatos en sus cinturas.

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Dicho lo anterior, una vez superado Wrestlemania 42 la WWE ya comienza a afilar armas para lo que será Backlash, el cual se llevará a cabo el próximo 9 de mayo en Puerto Rico. Del mismo modo aparece Clash in Italy, otra función a realizarse el 31 del mismo mes.

Sin embargo, el siguiente gran evento de la WWE es nada más y nada menos que SummerSlam, el cual es considerado el segundo más importante detrás de Wrestlemania. El mismo está programado para realizarse en el US Bank Stadium de Minneapolis el fin de semana del 1 y 2 de agosto.

¿Cuál es el siguiente gran evento de la AAA?

Si consideramos a la AAA un eje similar a la WWE gracias a su adquisición hace más de un año, el siguiente gran evento de la empresa será Noche de los Grandes, a llevarse a cabo el 30 de mayo. Este contará con el auténtico duelo de máscaras entre El Grande Americano y el Original.