Randy Orton, figura de la WWE, en busca de un récord más en Wrestlemania 42

Uno de los luchadores más importantes en la historia de la WWE es, sin duda, Randy Orton , quien pese a su edad sigue estando vigente como un luchador de renombre en la marca RAW. Ante esta situación, “La Víbora” podría sumar un nuevo récord a su carrera rumbo a Wrestlemania 42.

Será en abril de este año cuando se lleve a cabo una nueva edición de Wrestlemania, el cual es el evento más importante que la WWE tiene a lo largo del año. Ante este hecho, luce interesante conocer el nuevo récord que Randy Orton podría sumar en los próximos meses.

¿Qué récord podría registrar Randy Orton en la WWE Wrestlemania 42?

Randy Orton llegará a Wrestlemania 42 con 46 años de edad toda vez que su nacimiento se dio el 1 de abril de 1980. Dicho lo anterior, “La Víbora” ha formado parte de 20 ediciones de este evento, lo cual lo confirma como uno de los luchadores más longevos que la empresa tiene actualmente.

En otras palabras, si Randy Orton logra formar parte de la próxima cartelera de Wrestlemania 42, estaría en 21 combates de los 42 que ha habido a lo largo de la historia de este evento, lo cual haría que el luchador haya estado en la mitad de todos los Wrestlemania de la WWE.

Tal situación habla de la forma en cómo Randy se ha conservado a lo largo de los años pese a las lesiones con las que ha tenido que lidiar, destacando los problemas existentes tanto en la espalda como en el cuello. Ahora, lo único que resta es encontrarle un rival de peso que forme parte de la WWE.

¿Quién podría ser el rival de Randy Orton en la WWE Wrestlemania 42?

Mucho se habló respecto al rumor que indicaba que Randy Orton podría enfrentar a Cody Rhodes , hecho que se descartó luego de que Cody perdiera su campeonato. Por tal motivo, la WWE tiene algunas semanas más para encontrarle un nuevo rival ya sea en la Noche 1 o 2 de Wrestlemania.