¿Cody Rhodes se despide de la WWE? Estas fueron sus preocupantes declaraciones

Cody Rhodes es, en estos momentos, la cara más importante que la WWE tiene, motivo por el cual toda noticia que lo involucre se volverá tendencia en las redes sociales. En ese sentido, “La Pesadilla Americana” dio de qué hablar en relación a la posible despedida que visualiza de la empresa en unos años.

Con 40 años de edad, Cody Rhodes entiende que, si bien puede ser el rostro de la empresa durante algún tiempo más, esto no durará para siempre. Por ende, lanzó unas preocupantes declaraciones que, de inmediato, pusieron a pensar a los millones de fanáticos que tiene dentro y fuera de Estados Unidos.

¿Cody Rhodes piensa retirarse de la WWE?

Durante una charla que tuvo con el podcast All The Smoke, Cody Rhodes habló de cómo se siente en la actualidad y de la relación que tiene con la WWE. Fue en este lapso en donde aseguró que, probablemente, el siguiente contrato que firme con la empresa sea el último de su carrera.

“Mi último contrato con la WWE, o el próximo que firme, probablemente sea el último, y terminaré mis días en la WWE. Es la casa que me formó, es la casa que me trajo de vuelta y me puso en esta posición tan maravillosa. Es muy difícil encontrar el equilibrio”, explicó Cody Rhodes, actual campeón de la empresa.

Y si bien sus palabras fueron contundentes, vale decir que el contrato actual de “La Pesadilla Americana” estará vigente durante unos años más, y al tratarse de una de sus grandes figuras, no se descarta que la WWE le entregue un nuevo acuerdo que involucra tres, cuatro o hasta cinco años con ellos.

¿Qué otros luchadores se retirarán pronto de la WWE?

Las palabras de Cody Rhodes hicieron recordar lo que ocurrirá con John Cena , quien le dirá adiós a la WWE después de más de 20 años el próximo sábado 13 de diciembre. De igual modo, otra superestrella que ya confirmó su retiro para el siguiente año, aunque sin mencionar la fecha específica, es AJ Styles.