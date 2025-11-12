Álvaro Fidalgo y los naturalizados que han estado en la Selección; ¿quiénes han decepcionado?

En las últimas horas Javier Aguirre , director técnico de la Selección Mexicana, no descartó considerar a Álvaro Fidalgo una vez que este culmine su proceso de naturalización, lo cual da hincapié para recordar a los futbolistas naturalizados que han formado parte del Tri en la historia.

Son muchos y muy variados los futbolistas extranjeros que, como Álvaro Fidalgo, han tenido la ilusión de representar a la Selección Mexicana. Ante ello, y en función a la posibilidad del español de estar en la próxima Copa del Mundo, no está de más recordar a estos elementos y su historia en el Tri.

¿Qué futbolistas naturalizados han estado en la Selección Mexicana?

Entre 1935 y 1938 Julio Flores, peruano, Lorenzo Camarena y José López Herranz, ambos españoles, formaron parte de la Selección Mexicana. Posteriormente, el cubano Jorge Romo y el español Carlos Blanco hicieron lo mismo, cuando estuvieron con el Tri entre 1949 y 1960.

Después de Carlos Lara en 1961, la Selección Mexicana vivió un tiempo sin naturalizados de renombre hasta la llegada de Sinha, quien es posiblemente el más rentable de este rubro gracias a su participación en el Mundial 2006. Junto a él aparecen otros elementos como Guillermo Franco, llamado por el propio Vasco para Sudáfrica 2010.

Otros nombres, como Leandro Augusto, Damian Álvarez, Christian Giménez, Lucas Ayala, Lucas Lobos, Vicente Matías Vuoso, Gabriel Caballero, Rogelio Funes Mori, Julián Quiñones y Germán Berterame han pasado sin pena ni gloria en el Tri, hecho que buscará cambiar Álvaro Fidalgo si es que finalmente sí es considerado por el DT.

¿Álvaro Fidalgo tiene cupo en la Selección Mexicana actual?

Si bien Javier Aguirre ha considerado a elementos como Obed Vargas, Charly Rodríguez, Marcel Ruiz, Erik Lira y Gilberto Mora en posiciones similares a las de Álvaro Fidalgo, no se descarta que se decante por él considerando que es uno de los jugadores más regulares de la Liga BBVA MX en los últimos tres años.