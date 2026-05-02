¿Cuál es el resultado más CONVENIENTE para la WWE en la lucha de apuestas entre El Grande Americano y el Original?

Estamos a un mes para que se lleve a cabo uno de los duelos más intensos y esperados que la lucha libre ha tenido a lo largo de los últimos años, mismo que tiene como protagonistas a la WWE y la AAA con el máscara contra máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Todo explotó en la última edición de la AAA en el gimnasio Juan de la Barrera, en donde El Grande Americano retó a El Original por un duelo de máscaras. Ante ello, ¿te has preguntado cuál es el resultado que más le conviene a la WWE de cara a crear historias con ambos personajes?

¿El Grande Americano le ganará la máscara a El Original? Los planes de la WWE

Esta rivalidad ha tenido su apogeo más grande en la República Mexicana, lugar en donde El Grande Americano se ha convertido en el héroe más grande de la empresa. El Original, por su parte, está hecho un villano en todas sus palabras gracias a los ataques hacia Ojitos de Huevo y Pimpinela Escarlata.

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Ante ello, lo lógico sería que la WWE apueste por el triunfo de El Grande Americano para que se siga consolidando como uno de los mejores luchadores de la AAA, así como el rostro de la empresa. Con ello, haría que El Original, personaje interpretado por Chad Gable, pierda la máscara.

Esto no sería completamente negativo para Chad, quien con su antiguo personaje generó muchas reacciones en el pasado en la WWE. Por tal motivo, con este resultado la empresa haría que El Grande se mantenga como el rostro de la AAA y, a su vez, que Gable regrese para dominar la zona midcard de RAW.

¿Cuándo y dónde será el máscara vs máscara entre Los Grandes Americanos?

El máscara vs máscara entre El Grande Americano y el Original Grande Americano se llevará a cabo en Noche de los Grandes, un evento realizado por la AAA y la WWE programado para el 30 de mayo en Monterrey, Nuevo León, mismo que comenzará en punto de las 17:00 horas.

