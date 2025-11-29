deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

SURVIVOR SERIES ve caer a John Cena ante Dominic Mysterio y un invasor encapuchado aparece

WWE Survivor Series se celebra en San Diego con una cartelera en la que se sospecha de un posible regreso de EDGE, para enfrentar en algún momento a John Cena.

survivor series wwe
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Lucha Azteca
Compartir

WWE encenderá la fiesta de la lucha libre en San Diego, California con el espectacular evento Survivor Series WarGames, donde este sábado 29 de noviembre en punto de las 18:00 hrs (CDMX), las grandes rivalidades llegan a su punto más importante. La lucha que más expectativa genera entre los amantes de este deporte es sin duda, el choque entre John Cena y Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, un enfrentamiento cargado de orgullo, legado familiar, generaciones y una esperada sorpresa que los seguidores tienen como especulación: es el retorno de EDGE.

Te podría interesar: ANDRADE revela qué significó en su vida CHARLOTTE FLAIR

El camino a este enfrentamiento comenzó en Monday Night Raw, cuando Cena le quitó el título a Mysterio tras un reto inesperado. Ahora, la revancha se dará en un escenario perfecto: la ciudad natal de la familia Mysterio, donde Dominik buscará escribir una historia especial ante la leyenda de WWE. La pregunta domina el ambiente: ¿podrá “Dirty Dom” recuperar el cetro Intercontinental o será Cena quien extienda su reinado y cierre con broche de oro una exitosa carrera de 26 años?

Vaquer vs Nikki Bella, lucha por el Campeonato Mundial Femenino

La noche traerá más batallas de alto voltaje. Stephanie Vaquer defenderá el Campeonato Mundial Femenino contra Nikki Bella, quien retorna decidida a demostrar que sigue siendo una de las figuras más importantes de la división. La traición de Bella dejó con alta pasión una rivalidad que ahora llegará a un punto decisivo.

Regresa WarGames y hay mucha expectativa

El caos se apoderará del escenario con dos combates de WarGames, una de las estructuras más implacables de WWE. En la lucha masculina, Cody Rhodes, CM Punk, Roman Reigns, Jey Uso y Jimmy Uso unirán fuerzas para enfrentar a un equipo brutal: Brock Lesnar, Drew McIntyre, Logan Paul, Bron Breakker y Bronson Reed.

Esa fórmula de de poder, técnica, experiencia y juventud promete un choque vibrante que puede redefinir alianzas y rivalidades en este cierre de año 2025 en la WWE.

Más de WWE Survivor Series

En la rama femenil, AJ Lee, Charlotte Flair, Alexa Bliss, Rhea Ripley e IYO SKY chocarán contra Becky Lynch, Asuka, Kairi Sane, Nia Jax y Lash Legend, en una contienda marcada por traiciones, viejas heridas y alianzas forjadas bajo presión. El regreso de AJ Lee ha agregado un elemento impredecible que incrementa aún más la expectativa.

Survivor Series: WarGames promete una noche cargada de adrenalina, historias profundas y momentos que quedarán en la memoria de los aficionados. Con títulos en juego, rivalidades explosivas y el imponente formato WarGames, WWE prepara un cierre de año que ningún fan del deporte espectáculo querrá perderse.

CON INFORMACIÓN DE WWE

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×