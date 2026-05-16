¿Triple H utiliza IA para la creación de historias en la WWE? El rumor que enciende las redes

Una de las razones por las cuales la WWE ha sido tan criticada en los últimos dos años deriva de las tristes historias que han creado para sus luchadores, mismas que sus aficionados tachan de simplistas acusando directamente al director creativo de la empresa, Triple H.

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Considerada una de las leyendas más grandes en la historia de la WWE, la realidad es que Triple H ha tenido muchas críticas en su faceta como director creativo de la empresa, sobre todo, en los últimos años. Ahora, filtraciones indican que esta situación podría deberse a la IA.

¿Triple H utiliza la IA para crear historias en la WWE?

El presidente de TKO, Mark Shapiro, recientemente confirmó que tanto Nick Khan como Triple H hacen uso de la Inteligencia Artificial a través de la plataforma Writer AI, esto con el objetivo de hacer de las historias unas mucho más entretenidas para el viejo fanático y para los nuevos aficionados a la empresa.

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En teoría, el uso de esta Inteligencia Artificial se utiliza para conocer, entre otras cosas, las métricas de la audiencia, así como un análisis más detallado para conocer los lugares en donde existe más área de crecimiento y, finalmente, para el desarrollo de ciertas rivalidades tanto en RAW como en SmackDown.

Del mismo modo, se sabe que la Inteligencia Artificial también se usó para los videos promocionales de los luchadores, mismos que anteriormente se realizaban por los diseñadores gráficos. De acuerdo con Triple H y compañía, la IA beneficia a la creatividad y planificación de distintos eventos a nivel global.

¿Cuáles han sido las historias más criticadas de la WWE en los últimos años?

El hecho de volver heel a John Cena, así como el impacto mediático que tuvo Jey Uso, el regreso de AJ Lee, otorgarle el Campeonato Intercontinental a Dominik Mysterio y colocar a Pat McAfee en el centro de la rivalidad entre Randy Orton y Cody Rhodes han sido historias realmente criticadas por los amantes de la WWE.