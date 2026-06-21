Xavi sobre Lionel Messi: “Es el Michael Jordan del futbol”

Lionel Messi es uno de los mejores jugadores de la historia del futbol. A tal grado que uno de sus antiguos compañeros en el FC Barcelona lo comparó con Michael Jordan, el mejor basquetbolista de todos los tiempos a unas horas de que el argentino enfrentará a Austria en su segundo partido de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Xavi Hernández, leyenda del Barcelona, escribió un artículo en The Athletic sobre su experiencia con Messi en el club catalán. Durante el texto dijo sorprenderse por su calidad desde que el ahora jugador del Inter Miami era un juvenil en La Masía. Además, apunto que su dominio en el futbol ha sido tanto que es comparable con el que tuvo Jordan con los Chicago Bulls en la NBA.

“Me gustaría decir que él es el Michael Jordan del futbol”, escribió la leyenda del Barcelona. “En el futbol, no hay nadie que se le pueda comparar. Ha superado a todas las leyendas del pasado por su longevidad; ha sido el mejor por lo últimos 20 años”.

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El dominio de Lionel Messi

Desde que Messi debutó con el FC Barcelona en 2005 su carrera ha sido increíble tanto en lo colectivo como en lo individual para reafirmar su dominio. El rosarino ganó 10 ligas de España y cuatro Champions League con el conjunto blaugrana. Además, fue el ganador del Balón de Oro en ocho ocasiones, siete con el club catalán y uno con el Inter Miami después de obtener la Copa del Mundo de 2022 con Argentina.

Ahora, el futbolista de 38 años tratará de añadir un trofeo más a sus vitrinas personales con la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Argentina marcha en la primera posición del Grupo J y el duelo contra Austria será clave porque ambas selecciones tienen tres puntos cada una. Los sudamericanos cerrarán su participación en la fase de grupos contra Jordania el 27 de junio.