¿Lo recuerdas? Así fue el triste paso de Michael Jordan en el béisbol

Michael Jordan es considerado una de las leyendas más importantes en la historia de la NBA gracias al impacto que tuvo en el baloncesto profesional no solo por su faceta ofensiva, sino también por la forma en cómo defendía. Ante ello, ¿sabías que el norteamericano también tuvo un paso por la MLB?

Los playoffs de la NBA

Así como ocurrió en la película de los Looney Tunes que protagonizó, la realidad es que, durante una corta etapa de su carrera, Michael Jordan formó parte del béisbol profesional. Sin embargo, y a diferencia de lo que ocurrió en la NBA, este paso en su vida no fue el mejor.

¿Cómo le fue a Michael Jordan en el beisbol?

Michael Jordan incursionó en el beisbol a través de su inclusión en la organización de los Chicago White Sox, más precisamente por la filial Doble-A. Se esperaba que, con su llegada, el equipo tuviera una repercusión positiva tanto a nivel de entradas como en el estilo de juego.

Te puede interesar: El día que Lewis Hamilton luchó en la Arena México

Te puede interesar: Él es el jugador de Cruz Azul que ama la Lucha Libre

Si seguimos la lógica “WHAT IF” de los fanáticos de Michael Jordan de; “si no se retiraba dos veces tendría tantos anillos más”.



¿Podríamos decir que estos fanáticos llegarían a la conclusión de decir; “si se hubiese dedicado al beisbol toda su vida sería mejor que Derek Jeter”? pic.twitter.com/XZcIwduiW3 — Joseph Alejo (@crunchtimejo) June 8, 2023

Posteriormente, entre 1994 y 1995, Michael Jordan estuvo con los Birmingham Barons en un deseo claro por honrar la memoria de su padre a través del icónico número 23 que siempre lo caracterizó no solo dentro, sino también fuera de cualquier deporte que practicó.

Fue así como, durante su etapa en las Ligas Menores, Michael Jordan protagonizó tres cuadrangulares y produjo más de 50 carreras, así como un promedio de bateo de .202. Además, también robó 30 bases y acumuló 114 ponches, números que, tristemente, no lo dejaron brillar como en la NBA.

¿Cuáles fueron los logros de Michael Jordan en la NBA?

A diferencia de lo que ocurrió en las Ligas Menores, la realidad es que, en la NBA, el nombre de Michael Jordan trascendió todas las fronteras posibles, pues obtuvo dos tricampeonatos de manera consecutiva con los Chicago Bulls y, además, fue el Jugador Más Valioso en cada una de las finales.