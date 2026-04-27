Este fue el XI ideal del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Mientras Chivas de Guadalajara perdió el millón de dólares ante Cruz Azul pero ganó otro premio tras el final de la fase regular del Clausura 2026, lo cierto es que distintos especialistas han hecho tablas de los mejores futbolistas del torneo. En ese marco, hubo uno que eligió el XI ideal, la alineación perfecta de este campeonato de la Liga BBVA MX.

Con la seguridad de Keylor Navas en la portería y con apenas un equipo con más de un futbolista en el 11 inicial, el sitio Statiskicks explicó cuál fue el mejor jugador de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga MX y también eligió la alineación con puntajes más altos. Con un 5-4-1 como dibujo táctico, el equipo sorprendió a muchos.

Así quedó la alineación ideal de la fase regular del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX

Keylor Navas (Pumas UNAM): 7.10 Daniel Aguirre (Chivas de Guadalajara): 6.89 Manuel Capasso (Atlas): 6.77 Federico Pereira (Deportivo Toluca FC): 6.79 Carlos Sánchez (Pachuca): 6.75 Bryan García (Pachuca): 6.89 Agustín Palavecino (Cruz Azul): 7.23 Kevin Castañeda (Xolos de Tijuana): 7.21 Diego Lainez (Tigres UANL): 6.83 Brian Rodríguez (Club América): 6.78 João Pedro (Atlético San Luis): 7.14

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Keylor Navas defendería los 3 postes, siendo uno de los 5 jugadores mejores calificados. La línea defensiva tendría como carrileros a los jugadores de Pachuca (Sánchez y García). Los centrales serían Aguirre, Capasso y Pereira. En la mitad del campo estarían Palavecino (7.23) y Castañeda (7.21), los dos mejores calificados del equipo.

Como mediapuntas o extremos del equipo ideal del Clausura 2026 aparecen los nombres de Laínez y Rodríguez. Mientras tanto, en el centro del ataque, como único punta, aparece João Pedro, el campeón de goleo del torneo. El goleador de Atlético San Luis le ganó el lugar a la Hormiga González, que tuvo otro torneo muy bueno con las Chivas de Guadalajara.

Un detalle a tener en cuenta es que solo un equipo de los eliminados cuenta con un jugador en el XI ideal del Clausura 2026 de la Liga MX y se trata del goleador João Pedro. En tanto, los 8 clasificados a la Liguilla tienen al menos a un futbolista.