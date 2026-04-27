Chivas perdió el millón de dólares contra Cruz Azul, pero ganó este increíble premio en el Clausura 2026

Finalmente Cruz Azul ganó el millón de dólares por el que Chivas había peleado junto a Toluca. Sin embargo, el Guadalajara ganó el premio al equipo con más minutos en la Regla de Menores de la Liga BBVA MX. Pues el equipo de Gabriel Milito sumó 3,683 minutos computados con futbolistas Sub-22 en las 17 jornadas disputadas del Clausura 2026.

Nicolás Larcamón tenía razón con lo que dijo al irse de Cruz Azul, asegurando que iban a ser el mejor equipo de la temporada. Sin embargo, el “Rebaño Sagrado” terminó en segunda posición en el Clausura 2026, con los mismos puntos que Pumas UNAM (36) pero con un gol menos de diferencia a su favor. Asimismo, fue la escuadra que más jóvenes alineó.

Llegó a Chivas como figura, pero hoy su precio no pasa de los 600 mil euros|Chivas de Guadalajara

¿Cómo quedó la tabla de minutos por equipo en la Regla de Menores de la Liga BBVA MX?

De acuerdo a las estadísticas del sitio especializado Goles y Cifras, así quedó la tabla de minutos de la Regla de Menores de la Liga MX en el Clausura 2026:

Chivas de Guadalajara: 3,683. Club Puebla: 3,518. Mazatlán: 3,401. Necaxa: 3,322. Santos Laguna: 2,689. Pachuca: 2,488. Atlético San Luis: 2,315. Querétaro: 2,268. Rayados de Monterrey: 2,163. Xolos de Tijuana: 1,865. Atlas: 1,858. Bravos de Juárez: 1,704. Club León: 1,670. Club América: 1,549. Pumas UNAM: 1,512. Deportivo Toluca: 1,359. Cruz Azul: 1,287. Tigres de la UANL: 1,245.

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