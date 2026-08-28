Los partidos que se jugarán HOY viernes 28 de agosto de la Jornada 6 del Apertura 2026

La actividad del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX se reanuda este viernes 28 de agosto con tres enfrentamientos correspondientes a la Jornada 6 que no te puedes perder y que tendrán como protagonistas al Atlante, Necaxa y a los Pumas de la UNAM visitando la frontera norte del país.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Selección Mexicana anuncia llegada de Andrés Guardado y de todo el cuerpo técnico

ÓSCAR JIMÉNEZ NO SE GUARDA NADA! “NO TENEMOS NOMBRES, PERO TENEMOS ESO QUE SE PONE EN LA CANCHA”

Los partidos de este viernes 28 de agosto

Los Potros de Hierro del Atlante reciben este viernes al Club León que anda enrachado con una marca de siete victorias consecutivas que incluyen partidos de la Liga BBVA MX y la Leagues Cup 2026.

La Fiera se mete a la cancha del Estadio Azteca en donde el Atlante ya ha recibido a dos de los favoritos para el título del Apertura 2026 como América y Toluca y han logrado el empate, además de una victoria dramática sobre Cruz Azul también en el Coloso de Santa Úrsula.

Atlante y León se enfrentan este viernes en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y a la misma hora, pero en el Estadio Victoria de Aguascalientes se estarán enfrentando el Necaxa en contra del Cruz Azul.

Finalmente, Tijuana y Pumas cerrarán la actividad de este viernes cuando se vean las caras en la cancha del Estadio Caliente en punto de las 21:00 horas, tiempo del centro de México, en un duelo de equipos que buscan escalar posiciones de la tabla general.

Partidos del viernes 28 de agosto

Atlante vs León - 19:00 horas

Necaxa vs Cruz Azul - 19:00 horas

Tijuana vs Pumas: 21:10 horas

Te puede interesar: OFICIAL: Cuerpo técnico de la Selección Mexicana se FORMÓ y trabajó en Manchester City, Betis, Bayer Leverkusen, Chile y Egipto

