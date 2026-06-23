Yael Falcón, el árbitro del México vs Chequia que le salvó la vida a un futbolista; esta es la historia

Este miércoles 24 de junio se llevará a cabo el duelo entre la Selección de México y la República Checa, quien para efectos prácticos es conocida como Chequia en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Ante ello, luce interesante conocer más respecto al árbitro de este partido, el sudamericano Yael Falcón.

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Yael Falcón ha entrado en la conversación no solo por tener altas posibilidades de avanzar a las instancias finales de esta Copa Mundial de la FIFA 2026, sino también porque, en el pasado, le salvó la vida a un futbolista. Ahora bien, ¿quién es realmente el juez del próximo partido de México?

¿Quién es Yael Falcón, árbitro del juego entre México y Chequia?

Yael Falcón nació en Buenos Aires, Argentina, el pasado 4 de mayo de 1988. El gafete FIFA lo consiguió hace apenas unos años, pues su debut en la primera división se dio en 2019 en un duelo entre Newell’s y Unión de Santa Fe; sin embargo, ya contaba con experiencia internacional antes de su arribo a esta Copa Mundial de la FIFA 2026, la primera en su carrera.

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Sin embargo, más allá de su calidad como árbitro, el episodio más emotivo de su carrera se dio el 22 de julio del 2017, cuando durante un encuentro entre San Miguel y Defensores Unidos de Zárate (de la Primera C Argentina), le salvó la vida a Isaías Olariaga luego de un fuerte encontronazo.

El defensor sufrió un impresionante choque de cabezas y cayó de inmediato al césped convulsionado. Al ver esto, Yael Falcón, quien también trabajó como guardavidas, actuó rápidamente junto al kinesiólogo de San Miguel para asistir al futbolista y ayudarlo a recobrar la conciencia. Isaías resultó con un traumatismo y fue intervenido quirúrgicamente; sin embargo, salvó su vida gracias a dicha intervención.

¿A qué hora y por dónde ver el juego entre México y Chequia?

La Selección de México y el combinado de Chequia se verán las caras este miércoles 24 de junio como parte de la Jornada 3 dentro del Grupo A de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El duelo comenzará en punto de las 19:00 horas y se podrá disfrutar a través de Azteca 7.