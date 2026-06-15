ÚLTIMA HORA: Así fue el primer gol en el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026
Durante el juego de Suecia vs Túnez en el Estadio Monrerrey, Yasin Ayari hizo el primer gol en el inmueble de México poniendo el 1-0 al minuto 7 del encuentro
El Estadio Monterrey es mundialista. El nombre de Yasin Ayari ha pasado a la historia como el jugador que hizo el primer gol en dicho inmueble durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
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Al minuto 7 del encunetro, el mediocampista hizo el primer tanto de la Selección de Suecia ante Túnez para poner el 1-0 en la pizarra inaugurando el tercer rento de México.
El centrocampista puso el 1-0 aprovechando una salida del guardameta de Túnez, Mouhib Chamakh. Cabe mencionar, que el autor del gol, Yasin Ayari, tiene la doble nacionalidad sueca y tunecina tras haber nacido en Solna, Suecia, y sus padres son de Túnez.
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