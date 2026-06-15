ÚLTIMA HORA: Así fue el primer gol en el Estadio Monterrey durante el Mundial 2026

El Estadio Monterrey es mundialista. El nombre de Yasin Ayari ha pasado a la historia como el jugador que hizo el primer gol en dicho inmueble durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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Al minuto 7 del encunetro, el mediocampista hizo el primer tanto de la Selección de Suecia ante Túnez para poner el 1-0 en la pizarra inaugurando el tercer rento de México.

El centrocampista puso el 1-0 aprovechando una salida del guardameta de Túnez, Mouhib Chamakh. Cabe mencionar, que el autor del gol, Yasin Ayari, tiene la doble nacionalidad sueca y tunecina tras haber nacido en Solna, Suecia, y sus padres son de Túnez.

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