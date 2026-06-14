¡Estados Unidos, LÍDER! Así va el Grupo D tras los partidos de la Jornada 1 del Mundial 2026

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ sigue su marcha y se fue la Jornada 1 en el Grupo D, sector que comparten Estados Unidos, Turquía, Australia y Paraguay.

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Dirigidos por Mauricio Pochettino, la escuadra de 'Las Barras y las Estrellas' tuvo un debut con goleada ante Paraguay, resultado con el que los países anfitriones cerraron un inicio sin derrota en el certamen. Con goles de Damián Bobadilla en propia puerta, doblete de Folarin Balogun y uno más de Giovanni Reyna, Estados Unidos se impuso 4-1 a 'La Albirroja' para adueñarse del liderato del Grupo D.

El segundo puesto le pertenece a Turquía. El cuadro de Oriente Medio obtuvo el triunfo ante Australia y también tienen tres unidades. Por debajo, aparecen los 'Socceroos' y el conjunto de Paraguay tras llevarse una goleada durante la Fecha 1 de la Fase de Grupos.

Para la Jornada 2, Estados Unidos se mide a Australia el viernes 19 de junio a las 13:00 horas en el Estadio de Seattle. Por su parte, Turquía y Paraguay se enfrentan en el Estadio de San Francisco ese mismo día a las 21:00 horas, tiempo de la CDMX

Partidos del Grupo D en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Jornada 1:

Estados Unidos 4-1 Paraguay

Australia 0-1 Turquía

Jornada 2, viernes 19 de junio:

Estados Unidos vs Australia - 13:00 Hrs.

Turquía vs Paraguay - 21:00 Hrs.

Jornada 3, jueves 25 de junio:

Turquía vs Estados Unidos - 20:00 Hrs.

Paraguay vs Australia - 20:00 Hrs.

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