CONFIRMADO: Las selecciones ELIMINADAS en los 16vos de final del Mundial 2026 HOY lunes 29 de junio

El segundo día de actividad de los 16vos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a su fin y tres selecciones fueron eliminadas. Japón, Alemania y Países Bajos se quedaron en el camino en la primera ronda de eliminación directa del torneo.

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Japón se convirtió en la segunda selección eliminada en los 16vos de final. Los “Samurai Blue” cayeron ante Brasil 2-1 en el Estadio Houston pese a tomar la ventaja al 29’ con un gol de Kaishu Sano. La “Verdeamarela” completó la remontada gracias a los goles de Casemiro al 56’ y de Gabriel Martinelli al 90+5’.

El cuadro asiático ha superado la fase de grupos en las últimas tres participaciones, pero no han logrado superar la primera ronda de eliminación directa en ninguna de sus participaciones. En 2002 cayeron ante los turcos, en 2010 ante los paraguayos, en 2018 ante los belgas y en 2022 ante los croatas.

Sorpresiva eliminación de Alemania en 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Los alemanes eran una de la selección favorita para avanzar en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, pero sufrieron una sorpresiva eliminación a manos de Paraguay en los 16vos de final al caer en los penales tras empatar a uno luego de 120 minutos disputados.

El conjunto germano logró igualar el marcador en la parte complementaria luego de que los paraguayos se adelantaron en el primer tiempo con un gol de Julio Enciso. Kai Havertz fue el encargado de marcar el gol del empate, pero en la tanda de penales falló su disparo. Después, Nick Woltemade y Jonathan Tah fallaron sus intentos para sentenciar la eliminación de Alemania en los 16vos.

Paraguay make history! 🇵🇾



After scoring their first-ever @FIFAWorldCup knockout goal, they went on to defeat Germany on penalties and secure a spot in the Round of 16 👏 pic.twitter.com/4L8MNH5qLt — FIFA (@FIFAcom) June 29, 2026

Marruecos deja a Países Bajos en el camino de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Países Bajos fue eliminado en la ronda de 16vos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al caer ante Marruecos en los penales. Los neerlandeses marcaron al 72’ gracias a que Cody Gakpo coronó un contrataque y los marroquíes forzaron la prórroga con la anotación de Issa Diop al 90+1’. Al final, los magrebíes se coronaron gracias a una atajada providencial de Yassine Bounou y un acierto decisivo de Ismael Saibari.

Los neerlandeses habían llegado a los 16vos de final como líderes del Grupo F tras empatar con Japón y superar tanto a Suecia como Túnez para sumar siete puntos. Ahora, acabar eliminados en la primera ronda de knockouts luce como un fracaso porque en las últimas tres ediciones en las que participaron habían quedado entre los mejores cinco (2do en 2010, 3ro en 2014 y 5to en 2022),