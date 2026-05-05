Ante la ausencia de Isaac del Toro; Yates lidera el sueño del UAE

Adam Yates será el hombre encargado de liderar al UAE Team Emirates-XRG en la edición 109 del Giro de Italia, una competencia que arrancará este viernes en Bulgaria y concluirá el próximo 31 de mayo en Roma.

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La escuadra emiratí llega a la "corsa rosa" con importantes ausencias, ya que no contará con figuras como Tadej Pogacar, Isaac del Toro ni Joao Almeida, quienes fueron protagonistas en las últimas ediciones del Giro. Ante ese panorama, Yates asumirá la responsabilidad de pelear por la clasificación general y mantener el protagonismo de un equipo que ha dominado la competencia en los últimos años.

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UAE busca mantener su dominio en el Giro

El UAE Team Emirates-XRG se ha convertido en una de las grandes potencias del Giro de Italia. La escuadra logró subir al podio en las últimas tres ediciones gracias al título de Pogacar en 2024, el tercer lugar de Almeida en 2023 y el segundo puesto conseguido por Isaac del Toro la temporada pasada.

Ahora, el reto será mantener ese nivel competitivo bajo el liderazgo de Yates, quien llega motivado después de conquistar recientemente O Gran Camiño.

"Estoy bastante contento de cómo ha ido mi preparación para el Giro", declaró el británico, quien además destacó el trabajo realizado durante la concentración del equipo en Sierra Nevada.

Yates reconoció que la ausencia de Joao Almeida obliga a modificar la estrategia del UAE, aunque dejó claro que el objetivo sigue siendo pelear por la Maglia Rosa. El ciclista de 33 años cuenta con experiencia de sobra en Grandes Vueltas y buscará completar un logro especial en su carrera: ganar una etapa en el Giro, después de haber triunfado previamente en el Tour de Francia y en la Vuelta a España.

Un equipo lleno de experiencia y juventud

El UAE apostará por una mezcla interesante de corredores experimentados y jóvenes talentos para afrontar las tres semanas de competencia.

Entre los nombres destacados aparecen el español Marc Soler, quien disputará su primer Giro con el UAE y aporta experiencia tras participar en 16 Grandes Vueltas, además del ecuatoriano Jhonatan Narváez, recordado por conquistar la Maglia Rosa en la primera etapa del Giro 2024.

También destacan los debutantes Jan Christen y António Morgado, dos jóvenes que ya acumulan 15 victorias profesionales entre ambos y buscarán aprovechar la oportunidad de competir por primera vez en una carrera de tres semanas.

Otro nombre importante será el del español Igor Arrieta, quien dejó buenas sensaciones en el Giro pasado colaborando de forma clave en el éxito de Isaac del Toro.

Con un equipo profundo y competitivo, el UAE vuelve a presentarse como uno de los grandes favoritos en Italia. Ahora, todas las miradas estarán puestas en Adam Yates y su capacidad para sostener el legado ganador de la escuadra emiratí.

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