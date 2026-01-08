La zona de México donde los aficionados del América son más intensos, según la IA

Club América es uno de los equipos más populares del país, por lo que cuenta con una gran afición que se hace notar en cada encuentro y que está a la expectativa del comienzo del Clausura 2026 . Si bien los seguidores de las Águilas se hacen notar en todo México, la IA aseguró que existe un punto en concreto donde son más intensos.

Si bien un informe del año pasado de Ollamani afirmó que hay más de 30 millones de americanistas en todo México, ChatGPT aseguró que la mayoría de ellos está en CDMX . "Esta es la zona del país donde la afición azulcrema es notoriamente más intensa y numerosa", afirmó la inteligencia artificial.

La zona de CDMX donde la afición del América más se hace sentir

ChatGPT no se quedó sólo en lo superficial y fue más allá. Por eso, determinó en que parte de todo Ciudad de México los aficionados del América muestran una mayor intensidad. "Esto se puede notar particularmente en las colonias y municipios cercanos al Estadio CDMX como Coapa, Pedregal y Tlalpan", reveló.

"América tiene su mayor cantidad de seguidores en la Ciudad de México, donde fue fundado en y ha jugado la gran mayoría de sus encuentros. El equipo es considerado el más popular del país por muchos estudios de referencia", señaló la inteligencia artificial de Open AI.

"La fuerte presencia del Estadio Azteca (ahora Banorte) hace que las zonas cercanas concentren una afición muy intensa y fiel, con rituales antes de cada partido y una presencia masiva de seguidores los días de juego", concluyó.

El debut de Club América en el Clausura 2026

Más allá de las altas y bajas del mercado, los aficionados americanistas están pendientes principalmente al estreno del equipo de André Jardine en el Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. Este se llevará a cabo en el Estadio Caliente de los Xolos de Tijuana el sábado 10 de enero a las 21:00 horas.