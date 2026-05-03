Zurdo Ramírez termina en el hospital tras el brutal nocaut de David Benavidez

Gilberto 'Zurdo' Ramírez terminó en el hospital tras el brutal nocaut que le propinó David Benavidez para hacerse del campeonato unificado de los pesos cruceros de la OMB y de la AMB este sábado 2 de mayo en una pelea celebrada en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada.

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Zurdo Ramírez, trasladado de urgencia al hospital tras el nocaut de David Benavidez

Zurdo Ramírez fue llevado al hospital para ser valorado del ojo izquierdo luego del brutal golpe que recibió de parte de David Benavidez que lo noqueó esta noche, perdiendo los títulos de peso crucero que estaban en juego.

Ramírez estuvo a punto de perder la pelea en el cuarto round, pero lo salvó la campana y pudo continuar el combate; sin embargo, sexto episodio cayó noqueado.

Zurdo sale en camilla tras la guerra en el ring 🚨



Tras la pelea ante David Benavidez, Gilberto Ramírez fue retirado en camilla para revisión médica después de una noche complicada 🥊🔥



Esperamos pronta recuperación para el guerrero del cuadrilátero 🙏#SábadoAzteca #BoxAzteca pic.twitter.com/Eaw11mote2 — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2026

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