Aprueban reformas que ampliaría permanencia de Ernestina Godoy al frente de Fiscalía capitalina

El Congreso de la Ciudad de México, aprobó la reforma a la ley orgánica de la Fiscalía General de Justicia local, la cual establece el proceso para la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. La iniciativa fue aprobada con 34 votos a favor, una abstención.

La reforma aprobada establece que, si la fiscal desea ser ratificada en el cargo, el Consejo Ciudadano evaluará su desempeño y emitirá su opinión, posteriormente, la jefa de gobierno emitirá su opinión sobre la evaluación del consejo.

En caso de que las opiniones sean favorables, la ratificación de la fiscal se someterá a votación del pleno donde se requieren 44 votos.

Con protección de granaderos, Morena aprueba “Ley Godoy”

El bloque de oposición en el Congreso CDMX, junto con la dirigencia regional del PAN CDMX, reprobó hoy que la fracción de Morena se haya válido de la fuerza pública, en especial, de los granaderos, para poder aprobar la denominada Ley Godoy.

En el Congreso CDMX no fueron escuchadas las voces de los vecinos parte de los diputados de Morena. “Esto es un ejemplo de la complicidad que existe entre la procuración de justicia y el gobierno local”.

El coordinador del GPPAN, Federico Döring, acusó protección para la fiscal, pero para la ministra Norma Piña, hubo abandono de parte de las autoridades.

Los panistas manifestaron su apoyo a los ciudadanos que se oponen a este amañado proceso legislativo, donde Ernestina Godoy busca repetir cuatro años más.

Las y los diputados del PAN, se solidarizaron con quienes este martes, realizaron una protesta pacífica y fueron víctimas de un episodio de violencia y represión por parte del GCDMX, ejecutado por órdenes de Claudia Sheinbaum, en su intento por acallar las voces que reclaman un proceso justo y transparente en la renovación de la titularidad de la Fiscalía General de Justicia CDMX.

Al respecto, el coordinador Döring reprochó que Ernestina Godoy busca su reelección por la “puerta chiquita” y criticó que, mientras los ganaderos dejaron de cuidar a la SCJN, aquí, en el Congreso CDMX, formaron vayas para permitir únicamente el acceso a los legisladores de Morena.

“En el PAN fuimos testigos de la forma violenta y represora para tratar acallar a las voces, incluidas víctimas de la negligencia en la procuración de justicia que ha caracterizado la gestión de Ernestina Godoy y que quiere repartir cuatro años más”.

Oposición cerró finlas contra lo que calificaron como un "albazo"

Las y los diputados del PAN, así como del PRI, PRD y MC, cerraron filas para no dejar pasar lo que sería, dijeron, un albazo más en esta Legislatura.

“No nos vamos a dejar acorralar por el apetito político de la 4T, en su afán de cooptar instituciones que le son incómodas y no quieren la rendición de cuentas”.

Por su parte, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México rechazó el cerco policial instalado en el exterior del Congreso capitalino para evitar el acceso de las y los legisladores y aprobar, de manera fast track, el procedimiento para ratificar a la Fiscal por cuatro años más.

Andrés Atayde destacó que es lamentable que la mayoría oficialista de Morena se niegue a debatir y pretendan votar la modificación de la Ley para que a la actual Fiscal, le baste con decir que quiere repetir, para así evitar competir, como lo marca la Constitución, en una terna elegida por un Consejo Ciudadano.

“Es inaceptable que, para evitar el debate parlamentario, se envíen a granaderos, sí, de esos que ya no existen en la ciudad para impedir el paso de los diputados de Acción Nacional”.

Los legisladores que sufrieron agresiones por parte de los granaderos por intentar pasar fueron la vicecoordinadora Luisa Gutiérrez, Claudia Montes de Oca, así como Héctor Barrera y Federico Chávez Semerena.